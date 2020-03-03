Фракция Слуги народа решила поддержать отставку Гончарука - источник

Сегодня, 3 марта, в Верховной Раде на заседании фракции Слуга народа приняли решение поддержать заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. Об этом по окончании заседания фракции сообщил народный депутат Александр Дубинский, передает корреспондент LIGA.net.
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"Гончарук заявление написал, в парламент передал, мы сейчас проголосовали фракцией по его удовлетворению, воздержались трое, он уже больше не премьер-министр", - отметил Дубинский.
Нардеп сказал, что лично заявления Гончарука не видел, но спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что оно поступила в секретариат.
Завтра, 4 марта, Верховная Рада рассмотрит вопрос отставки правительства и назначения нового.
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