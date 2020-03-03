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Фракция Слуги народа решила поддержать отставку Гончарука - источник

Фракция Слуги народа решила поддержать отставку Гончарука - источник - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
03.03.2020, 21:43

На заседании фракции Слуга народа приняли решение поддержать заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке

Сегодня, 3 марта, в Верховной Раде на заседании фракции Слуга народа приняли решение поддержать заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. Об этом по окончании заседания фракции сообщил народный депутат Александр Дубинский, передает корреспондент LIGA.net.

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"Гончарук заявление написал, в парламент передал, мы сейчас проголосовали фракцией по его удовлетворению, воздержались трое, он уже больше не премьер-министр", - отметил Дубинский.

Нардеп сказал, что лично заявления Гончарука не видел, но спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что оно поступила в секретариат.

Завтра, 4 марта, Верховная Рада рассмотрит вопрос отставки правительства и назначения нового.

  • 28 февраля сообщалось, что 4 марта в 16:00 состоится внеочередное пленарное заседания Верховной Рады, которое созывает президент Владимир Зеленский для принятия решений по Кабмину и возможной отставки некоторых министров.
  • Вчера, 2 марта, на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что не намерен обсуждать слухи о возможности своей отставки. Он сказал, что насчет этого "будут консультации с президентом и парламентом".

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Медведева Наталия
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