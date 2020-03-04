Без шуток. Появилось фото заявления Гончарука об отставке с поста премьера

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Появилось подтверждение того, что глава правительства Алексей Гончарук намерен уйти в отставку: его заявление об этом показали сегодня на заседании комитета в Верховной Раде.

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"Прошу принять мою отставку с должности премьер-министра Украины", - написал он 3 марта в обращении к парламенту.

Вместо Гончарука во фракции СН предлагают назначить Дениса Шмыгаля - нынешнего вице-премьера и министра развития громад. В 2018 году он работал в холдинге ДТЭК Ахметова как директор Бурштынской ТЭС. После победы Владимира Зеленского на президентских выборах стал губернатором Ивано-Франковской области, затем получил нынешнюю должность.

28 февраля Гончарука вызвали к Зеленскому, где они якобы разругались из-за олигарха Коломойского и Центрэнерго.

Вчера Гончарук заявил, что не намерен обсуждать "слухи" о возможности своей отставки, а уже сегодня Рада рассмотрит вопрос отставки правительства и назначения нового.

"Слуги народа" решили поддержать отставку Гончарука, утверждает ее член.

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