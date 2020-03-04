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Без шуток. Появилось фото заявления Гончарука об отставке с поста премьера

Без шуток. Появилось фото заявления Гончарука об отставке с поста премьера - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
04.03.2020, 09:12

"Прошу принять мою отставку с должности премьер-министра Украины", - пишет Алексей Гончарук. Сегодня на внеочередном заседании Рады все и решится.

Появилось подтверждение того, что глава правительства Алексей Гончарук намерен уйти в отставку: его заявление об этом показали сегодня на заседании комитета в Верховной Раде.

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"Прошу принять мою отставку с должности премьер-министра Украины", - написал он 3 марта в обращении к парламенту.

Заявление премьера Гончарука об отставке (фото - LIGA.net)

Вместо Гончарука во фракции СН предлагают назначить Дениса Шмыгаля - нынешнего вице-премьера и министра развития громад. В 2018 году он работал в холдинге ДТЭК Ахметова как директор Бурштынской ТЭС. После победы Владимира Зеленского на президентских выборах стал губернатором Ивано-Франковской области, затем получил нынешнюю должность.

Читайте колонку: Выбор Зеленского: Украина на пороге грандиозного шухера. Коломойский аплодирует

Евгений Пилипенко, Юрий Смирнов
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