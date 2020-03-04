Без шуток. Появилось фото заявления Гончарука об отставке с поста премьера

Появилось подтверждение того, что глава правительства Алексей Гончарук намерен уйти в отставку: его заявление об этом показали сегодня на заседании комитета в Верховной Раде.
Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное
"Прошу принять мою отставку с должности премьер-министра Украины", - написал он 3 марта в обращении к парламенту.
Вместо Гончарука во фракции СН предлагают назначить Дениса Шмыгаля - нынешнего вице-премьера и министра развития громад. В 2018 году он работал в холдинге ДТЭК Ахметова как директор Бурштынской ТЭС. После победы Владимира Зеленского на президентских выборах стал губернатором Ивано-Франковской области, затем получил нынешнюю должность.
Читайте колонку: Выбор Зеленского: Украина на пороге грандиозного шухера. Коломойский аплодирует