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Рада опубликовала повестку внеочередного заседания

Рада опубликовала повестку внеочередного заседания - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.03.2020, 09:45

Сегодня Верховная Рада рассмотрит вопрос о Кабмине, отчеты правоохранителей о борьбе с коррупцией и ряд законопроектов

Повестка дня внеочередного заседания Верховной Рады, которое созвал сегодня, 4 марта, президент Владимир Зеленский, опубликована на сайте парламента.

Сегодня депутаты рассмотрят:

- вопрос о Кабинете министров;

- вопрос о деятельности МВД, СБУ, ГБР, НАБУ и Офиса генпрокурора в сфере преодоления коррупции и усиления правопорядка;

- законопроект об утверждении решения президента о допуске иностранных войск на территорию Украины для участия в международных учениях в 2020 году;

- законопроект о разделении должностей главнокомандующего ВСУ и начальника генштаба с 1 марта 2020 года, а не с 1 января 2021 года;

- законопроект о ратификации договора между Украиной и Францией о поддержке морской безопасности Украины;

- законопроект об изменениях в законодательстве в связи с принятием закона о предотвращении коррупции.

Денис Юдин
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