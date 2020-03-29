Источник: премьер Шмыгаль заявил, что главы Минздрава и Минфина хотят в отставку

О желании министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Ильи Емца уйти в отставку рассказал сегодня, 29 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с лидерами фракций и спикером парламента Дмитрием Разумковым. Об этом сообщил собеседник LIGA.net, присутствующий на встрече.
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Собеседник LIGA.net рассказал, что заявлений об отставке Уманского и Емца еще нет, но, по словам Шмыгаля, они изъявили такое желание.
В пресс-службе Уманского заявили, что информации о его отставке нет, в пресс-службе Емца пока не ответили на обращение LIGA.net.