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Источник: премьер Шмыгаль заявил, что главы Минздрава и Минфина хотят в отставку

Источник: премьер Шмыгаль заявил, что главы Минздрава и Минфина хотят в отставку - Фото
Игорь Уманский (Фото: пресс-служба Кабмина)
29.03.2020, 21:57

По словам источника, премьер Денис Шмыгаль рассказал о желании министра финансов Игоря Уманского и глава Минздрава Ильи Емца уйти в отставку

О желании министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Ильи Емца уйти в отставку рассказал сегодня, 29 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с лидерами фракций и спикером парламента Дмитрием Разумковым. Об этом сообщил собеседник LIGA.net, присутствующий на встрече.

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Собеседник LIGA.net рассказал, что заявлений об отставке Уманского и Емца еще нет, но, по словам Шмыгаля, они изъявили такое желание.

В пресс-службе Уманского заявили, что  информации о его отставке нет, в пресс-службе Емца пока не ответили на обращение LIGA.net.

Денис Юдин, Юрий Смирнов
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