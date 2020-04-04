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Коронавирус. Выздоровели 227 000, умерли почти 60 000 человек: последние данные

Коронавирус. Выздоровели 227 000, умерли почти 60 000 человек: последние данные - Фото
Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА
04.04.2020, 07:27

Всего в мире заболели COVID-19 1 099 389 человек

По состоянию на утро 4 апреля, в мире заболели 1 099 389 людей коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 226 603, умерли 58 901. Об этом говорится в сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса официальных данных, которые публикуются на Gis and Data.

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США находится на первом месте по наибольшему числу зараженных – 277 953 (7 152 смертей, 9823 выздоровевших).

Наибольшее число смертей - в Италии – 14 681, всего заболели 119 827, выздоровели 19 758.

Испания – на третьем  месте по количеству заболевших – 119 199, на втором по летальным случаям 11 198. Выздоровели 30 153 пациентов.

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Германия - на четвертом (91 159), выздоровели 24 575, умерли 1275.

Китай – на пятом (82 518), выздоровели 76 923, умерли 3330.

Франция - на шестом месте по количеству инфицированных (65 202), выздоровели 14 135, летальных случаев зафиксировано 6520.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.
  • По состоянию на 22:00 3 апреля в Украине зафиксированы 1072 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случая COVID-19, 23 человека выздоровели, 27 умерли. 

Читайте также: В Украине приняли протокол лечения при COVID-19: что он предлагает и что с ним не так

Арина Толина
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