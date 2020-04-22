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Карантин до 11 мая. Премьер Шмыгаль сообщил о планах Кабмина

Карантин до 11 мая. Премьер Шмыгаль сообщил о планах Кабмина - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
22.04.2020, 07:07

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство планирует смягчить условия обязательной обсервации

Кабмин планирует продлить карантин в Украине минимум до 11 мая, смягчив условия обязательной обсервации. Об этом в интервью РБК-Украина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль уточнил, что по расчетам НАН, в стране ожидается еще два пика COVID-19  - в конце апреля и между 3 и 8 мая.

"Мы не знаем, насколько они будут мощными. Но это те прогнозы, которые НАН делает расчетным методом, при прочих неизменных условиях. То есть при таких условиях, которые имеем сейчас. Поэтому на заседании Кабмина, основываясь на этих расчетах, мы продлим карантин, как минимум до 11 мая. В то же время мы планируем уже смягчить некоторые меры", - отметил Шмыгаль.

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По его словам, правительство планирует смягчить условия обязательной обсервации. "Возможно, будут еще две-три сферы, в которых мы рассмотрим смягчение карантинных мер", - добавил он.

Премьер сообщил, после 11 мая будет стратегия выхода из карантина. "Стратегия будет. Все зависит от развития ситуации, и, в частности, от того, как мы пройдем эти прогнозируемые два пика", - подчеркнул Шмыгаль.

Шмыгаль уточнил, что 11 мая рассматривается как "желаемый рубеж", после которого будут поступать позитивные данные, что позволит уже с 12 мая начать смягчение ограничений.

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"Поэтому мы сейчас просчитываем модели, где же находится этот баланс между жестким карантином и работой экономических секторов. Особенно критически важны сектора малого и среднего бизнеса, в которых очень большое количество рабочих мест", - отметил он.

  • На 09:00 21 апреля в Украине зарегистрировали 6125 случаев заражения коронавирусом, 161 пациент умер, выздоровели 367 человек.
  • 21 апреля сообщалось, что Минздрав предложит правительству продлить карантин в Украине до 12 мая, одновременно смягчив ряд ограничительных мер.

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Арина Толина
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