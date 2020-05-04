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Коронавирус. Антитела у выздоровевших не указывают на иммунитет - Великобритания

Коронавирус. Антитела у выздоровевших не указывают на иммунитет - Великобритания - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA
04.05.2020, 20:29

Медики Великобритании заявили, что наличие антител у выздоровевших от коронавируса не указывают на формирование у них иммунитета

Исследования в Великобритании показывают, что большинство людей, у которых был COVID-19, вырабатывают антитела, но еще слишком рано говорить о том, дает ли это им иммунитет. Об этом заявил замглавы медицинских учреждений Англии Джонатан Ван-Там, передает Reuters.

"Подавляющее большинство выздоровевших на тот момент людей, у которых была определена инфекция COVID-19, имеют антитела в крови, – сказал Ван-Там. – По большому счету новость в том, что люди получают антитела. Другой вопрос: защищают ли эти антитела от повторных заражений. Болезнь существует недостаточно продолжительное время, чтобы знать ответ на этот вопрос с какой-либо гарантией".

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок добавил, что правительство ведет переговоры со швейцарской фармацевтической фирмой Roche о тестировании антител.

  • Ранее сегодня сообщалось, что в Великобритании якобы могут ввести документ, который будут подтверждать: его владелец здоров, неуязвим к SARS-CoV-2 и может не соблюдать карантин.
Наталия Медведева
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коронавирус иммунитет антитела
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