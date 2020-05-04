Коронавирус. Антитела у выздоровевших не указывают на иммунитет - Великобритания

Исследования в Великобритании показывают, что большинство людей, у которых был COVID-19, вырабатывают антитела, но еще слишком рано говорить о том, дает ли это им иммунитет. Об этом заявил замглавы медицинских учреждений Англии Джонатан Ван-Там, передает Reuters.
"Подавляющее большинство выздоровевших на тот момент людей, у которых была определена инфекция COVID-19, имеют антитела в крови, – сказал Ван-Там. – По большому счету новость в том, что люди получают антитела. Другой вопрос: защищают ли эти антитела от повторных заражений. Болезнь существует недостаточно продолжительное время, чтобы знать ответ на этот вопрос с какой-либо гарантией".
Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок добавил, что правительство ведет переговоры со швейцарской фармацевтической фирмой Roche о тестировании антител.