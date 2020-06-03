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Будущая вакцина может не дать длительного иммунитета - главный инфекционист США

Будущая вакцина может не дать длительного иммунитета - главный инфекционист США - Фото
Вакцина (фото - ЕРА)
03.06.2020, 22:50

Главный инфекционист США Энтони Фаучи не уверен в том, что будущая вакцина против коронавируса даст длительный иммунитет

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи выразил обеспокоенность относительно продолжительности действия потенциальной вакцины против коронавируса. Об этом сообщает Голос Америки.

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"Если COVID будет вести себя, как другие коронавирусы, скорее всего иммунитет будет продолжаться недолго", – сказал Фаучи. Он отметил, что вакцина против коронавирусов, которые вызывают ОРВИ, как правило, действует от трех то шести месяцев, и почти всегда меньше года.

Сообщается, что другие ученые настроены более оптимистично. Они утверждают, что мутации вируса не столь значительны, как опасались ранее, и те вакцины, которые разрабатываются, должны быть действенными как против тех мутаций, которые существуют сегодня, так и против будущих изменений нового коронавируса.

"Этот вирус мутирует, но не настолько, как, например, грипп. Надеемся, вакцина против SARS-CoV-2 будет эффективной как минимум несколько сезонов, прежде чем ее нужно будет изменить", – сказал профессор Университета Канзаса, вирусолог Брэндон Декоски.

Национальный институт здоровья США проводит клинические испытания вакцины вместе с компанией Moderna. Фаучи говорит, что ученые планируют привлечь 30 000 человек к третьей фазе испытаний, которая начнется в июле. Он говорит, что сейчас он прямо или косвенно задействован в четырех испытаниях по разработке потенциальной вакцины. Фаучи выразил надежду, что уже в начале 2021 они получат сотни миллионов доз вакцины. Вместе с тем он выразил "осторожный оптимизм" по поводу эффективности потенциальной вакцины.

Следует заметить, что американские ученые и официальные лица надеются получить вакцину против COVID-19 уже через 12-18 месяцев после того, как китайские ученые определили его генетический код. Это рекордная скорость, поскольку на разработку подобной вакцины, которая является действенной и безопасной, уходит около десяти лет.

  • 15 мая вакцина ChAdOx1-nCoV-19 защитила обезьян от повреждений легких, но не от заражения носоглотки.
  • 18 мая Moderna заявила об успешной I фазе клинических испытаний вакцины mRNA-1273: у добровольцев появились специфичные антитела.

Читайте также: Коронавирус. В мире разрабатывают 133 вакцины против COVID-19 – ВОЗ

Наталия Медведева
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