За сутки в Украине выздоровели от коронавируса более 1000 человек. Это рекорд

Вчера зафиксировано 819 новых больных COVID-19: это на девять человек больше, чем позавчера (810)

За прошедшие сутки, 9 июля, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 819 человек (из них 67 детей и 65 медиков), 214 пациентов госпитализировали. Выздоровело рекордно за время эпидемии количество пациентов, что видно по дашборду Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот период болезнь унесла жизнь 18 пациента (днем ранее – 21), выздоровели 1016 (днем ранее - 665).

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9 июля в стране было сделано 13 134 теста на генетический материал SARS-CoV-2 по методу полимеразной цепной реакции (днем ранее – 13 938). Тестов с иммуноферментным анализом, который определяет, переболел или болеет сейчас человек коронавирусом, сделано 14 147 (днем ранее – 15 323). Суммарно – 27 281 тест (днем ранее – 29 261).

Смотрите карту: Коллективного иммунитета против коронавируса в Украине нет

Со дня объявления противоэпидемиологических мер в стране зарегистрировали 52 043 заболевших COVID-19, из них 1345 умерли, а 24 800 выздоровели.

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Евгений Пилипенко

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