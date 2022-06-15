Украина сыграла вничью против Ирландии в матче Лиги наций

Сборная Украины по футболу сыграла вничью с Ирландией со счетом 1:1. Это был последний матч для команды Александра Петракова до осени.

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14 июня украинская сборная провела домашний матч с ирландцами – игра проходила в польском городе Лодзь из-за невозможности играть в Украине.

Ирландия вышла вперед в середине первого тайма – автором забитого мяча стал Нэйтан Коллинз. На старте второй половины игры нападающий Артем Довбик с передачи капитана Андрея Ярмоленко установил окончательный счет в игре – 1:1.

Для сборной Украины это был третий и заключительный матч в Лиге наций этим летом. Следующую игру украинцы проведут против Шотландии в гостях 21 сентября.

Ранее в рамках Лиги наций сборная Украины обыграла Ирландию (1:0) и Армению (3:0). Украинцы выступают в группе 1 Лиги B и после трех матчей лидируют с семью очками на счету. Шотландия отстает от украинцев на один пункт.

Перед матчами Лиги наций украинская сборная проиграла Уэльсу (1:0) в финале отборочного турнира на чемпионат мира-2022 в Катаре.

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Оксана Житнюк

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