В Украине разрешили проводить спортивные соревнования во время военного положения
31.05.2022, 11:35
Стадион в Чернигове после обстрела (фото: EPA)
Министерство молодежи и спорта разрешило проводить спортивные соревнования "в отдельных местностях с соблюдением условий безопасности, предусмотренных законодательством о военном положении". Соответствующий приказ опубликовал депутат Верховной Рады, олимпийский чемпион Токио Жан Беленюк.
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В документе говорится, что соревнования можно проводить только среди взрослых и спортсменов ближайшей к взрослой возрастной группе без присутствия зрителей.
Возобновить соревнования необходимо для качественной подготовки спортсменов к участию в главных международных турнирах.
Также разрешено проведение учебно-тренировочных сборов национальных сборных команд Украины среди спортсменов разных возрастов.
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