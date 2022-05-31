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В Украине разрешили проводить спортивные соревнования во время военного положения

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 11:35
В Украине разрешили проводить спортивные соревнования во время военного положения - Фото
Стадион в Чернигове после обстрела (фото: EPA)

Министерство молодежи и спорта разрешило проводить спортивные соревнования "в отдельных местностях с соблюдением условий безопасности, предусмотренных законодательством о военном положении". Соответствующий приказ опубликовал депутат Верховной Рады, олимпийский чемпион Токио Жан Беленюк.

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В документе говорится, что соревнования можно проводить только среди взрослых и спортсменов ближайшей к взрослой возрастной группе без присутствия зрителей.

Возобновить соревнования необходимо для качественной подготовки спортсменов к участию в главных международных турнирах.

Также разрешено проведение учебно-тренировочных сборов национальных сборных команд Украины среди спортсменов разных возрастов.

В Украине разрешили проводить спортивные соревнования во время военного положения

В Украине разрешили проводить спортивные соревнования во время военного положения
  • 26 апреля стало известно, что Украинская премьер-лига решила не доигрывать чемпионат по футболу. Чемпионом Украины стал Шахтер, до паузы лидировавший в турнирной таблице, опережая Динамо на два очка.
  • В настоящее время определяется формат проведения следующего сезона УПЛ. Матчи будут проводить в Украине без Десны и Мариуполя, потерявших свою инфраструктуру из-за войны. Вместо них зайдут Кривбасс и Металлист.
Андрей Водяный
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