Чемпионат Украины по футболу доигрывать не будут. Шахтер – чемпион
Украинская премьер-лига решила не доигрывать чемпионат. На сайте УПЛ говорится, что турнирная таблица сезона 2021/2022 годов будет зафиксирована по результатам 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.
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Награждения призеров в этом году не будет.
Чемпионом Украины стал Шахтер, до паузы лидировавший в турнирной таблице, опережая Динамо на три очка. Они смогут подать заявки в УЕФА на участие в Лиге чемпионов.
Днепр-1 в качестве бронзового призера сможет претендовать на участие в Лиге Европы, а Заря и Ворскла (четвертое и пятое место) – в Лиге конференций.
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Шахтер
|18
|47
|2
|Динамо
|18
|45
|3
|Днепр-1
|18
|40
|4
|Зоря
|18
|36
|5
|Ворскла
|18
|33
|6
|Александрия
|18
|26
|7
|Десна
|18
|25
|8
|Колос
|18
|24
|9
|Верес
|18
|23
|10
|Металист 1925
|18
|19
|11
|Рух
|17
|18
|12
|Львов
|18
|17
|13
|Черноморец
|18
|14
|14
|Ингулец
|17
|13
|15
|Минай
|18
|10
|16
|Мариуполь
|18
|8
Решение УПЛ будет передано на утверждение исполнительным комитетом Украинской ассоциации футбола.
Вопрос о текущей деятельности Украинской премьер-лиги и старте следующего сезона должна решить специальная рабочая группа.
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