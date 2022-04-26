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Чемпионат Украины по футболу доигрывать не будут. Шахтер – чемпион

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2022, 17:21
Чемпионат Украины по футболу доигрывать не будут. Шахтер – чемпион - Фото
Стадион в Чернигове после обстрела (фото: EPA)

Украинская премьер-лига решила не доигрывать чемпионат. На сайте УПЛ говорится, что турнирная таблица сезона 2021/2022 годов будет зафиксирована по результатам 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.

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Награждения призеров в этом году не будет.

Чемпионом Украины стал Шахтер, до паузы лидировавший в турнирной таблице, опережая Динамо на три очка. Они смогут подать заявки в УЕФА на участие в Лиге чемпионов.

Днепр-1 в качестве бронзового призера сможет претендовать на участие в Лиге Европы, а Заря и Ворскла (четвертое и пятое место) – в Лиге конференций.

М Команда И О
1 Шахтер 18 47
2 Динамо 18 45
3 Днепр-1 18 40
4 Зоря 18 36
5 Ворскла 18 33
6 Александрия 18 26
7 Десна 18 25
8 Колос 18 24
9 Верес 18 23
10 Металист 1925 18 19
11 Рух 17 18
12 Львов 18 17
13 Черноморец 18 14
14 Ингулец 17 13
15 Минай 18 10
16 Мариуполь 18 8

Решение УПЛ будет передано на утверждение исполнительным комитетом Украинской ассоциации футбола.

Вопрос о текущей деятельности Украинской премьер-лиги и старте следующего сезона должна решить специальная рабочая группа.

Андрей Водяный
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шахтер УПЛ
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