Северная Корея снова выпустила ракету в сторону Японии

Северная Корея запустила, по крайней мере, одну баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает Kyodo со ссылкой на заявление правительства Японии.

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Как сообщает министерство обороны Японии, северокорейская ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, не причинив никакого подтвержденного ущерба самолетам или судам. Военные заявили, что ракета пролетела около 300 км и достигла максимальной высоты 50 км и, возможно, летела по нерасчетной траектории.

Минобороны считает, что такие действия Северной Кореи "угрожают миру и безопасности нашей страны, региона и международного сообщества".

Военные Южной Кореи заявили, что, по их данным, из Сунана в районе Пхеньяна были выпущены две баллистические ракеты малой дальности.

18 декабря Северная Корея также запускала две баллистические ракеты в направлении Японского моря.

19 декабря Пхеньян заявил, что якобы завершил последнюю фазу испытаний спутника-шпиона, который планируют запустить в апреле.

22 декабря появились сообщения, что ЧВК Вагнера получила партию оружия из Северной Кореи для укрепления оккупационных сил в Украине.

Сергій Бережний

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