Северная Корея увеличивает количество войск на границе с Южной Кореей

Северная Корея разворачивает новые войска и тяжелое вооружение в демилитаризованной зоне у границы с Южной Кореей

Военные КНДР на параде (фото - ЕРА)

Северная Корея разместила новые войска и тяжелое вооружение в демилитаризованной зоне вблизи границы с Южной Кореей, где они находились до 2018 года. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на вооруженные силы Южной Кореи.

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Издание отметило, что КНДР, похоже, разместила солдат и вооружение для охраны постов у границы, закрытых в рамках соглашения с Южной Кореей в 2018 году, поскольку напряженность между странами растет после недавнего запуска Пхеньяном шпионского спутника.

СПРАВКА. Военное соглашение между Южной Кореей и КНДР было подписано 19 сентября 2018 года во время встречи бывшего президента Южной Кореи Мун Чже Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Цель соглашения – уменьшить военную напряженность на Корейском полуострове и создать условия для дальнейшего диалога и сотрудничества между Югом и Севером. Соглашение предусматривает создание буферных зон и бесполетных зон вблизи межкорейской границы для запрещения артиллерийских стрельб, военно-морских учений и наблюдения с целью предотвращения столкновений между странами. . Военное соглашение между Южной Кореей и КНДР было подписано 19 сентября 2018 года во время встречи бывшего президента Южной Кореи Мун Чже Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Цель соглашения – уменьшить военную напряженность на Корейском полуострове и создать условия для дальнейшего диалога и сотрудничества между Югом и Севером. Соглашение предусматривает создание буферных зон и бесполетных зон вблизи межкорейской границы для запрещения артиллерийских стрельб, военно-морских учений и наблюдения с целью предотвращения столкновений между странами.

По данным журналистов, южнокорейские военные заметили активность возле постов в демилитаризованной зоне с конца прошлой недели.

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Армия Южной Кореи отметила также увеличение активности береговой артиллерии Севера. В ответ на это Сеул пообещал принять соответствующие меры, добавило издание.

21 ноября Северная Корея запустила в космос военный спутник-шпион, США назвали это нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

31 мая 2023 года Северная Корея совершила неудачный запуск спутника-шпиона: ракета-носитель и полезная нагрузка упали в море.

23 августа правительство КНДР объявило, что попытается запустить еще один спутник после потери военного спутника в мае.

Впоследствии стало известно, что Северная Корея с помощью России может предпринять третью попытку запуска шпионского спутника в ноябре.

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