Северная Корея увеличивает количество войск на границе с Южной Кореей
Северная Корея разместила новые войска и тяжелое вооружение в демилитаризованной зоне вблизи границы с Южной Кореей, где они находились до 2018 года. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на вооруженные силы Южной Кореи.
Издание отметило, что КНДР, похоже, разместила солдат и вооружение для охраны постов у границы, закрытых в рамках соглашения с Южной Кореей в 2018 году, поскольку напряженность между странами растет после недавнего запуска Пхеньяном шпионского спутника.
По данным журналистов, южнокорейские военные заметили активность возле постов в демилитаризованной зоне с конца прошлой недели.
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Армия Южной Кореи отметила также увеличение активности береговой артиллерии Севера. В ответ на это Сеул пообещал принять соответствующие меры, добавило издание.
21 ноября Северная Корея запустила в космос военный спутник-шпион, США назвали это нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.
- 31 мая 2023 года Северная Корея совершила неудачный запуск спутника-шпиона: ракета-носитель и полезная нагрузка упали в море.
- 23 августа правительство КНДР объявило, что попытается запустить еще один спутник после потери военного спутника в мае.
- Впоследствии стало известно, что Северная Корея с помощью России может предпринять третью попытку запуска шпионского спутника в ноябре.
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