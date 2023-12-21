Ким Чен Ын предупредил о "ядерной атаке", если страну "спровоцируют" ядерным оружием

В КНДР заявили, что страна не будет "колебаться перед ядерной атакой", если "враг спровоцирует ее с помощью ядерного оружия"

Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын вновь пригрозил ядерной атакой, если его кто-то "спровоцирует", сообщило в четверг северокорейское пропагандистское издание KCNA.

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Северокорейский диктатор сделал это заявление во время встречи с солдатами, которые служат в военном ракетном бюро, и поздравил их с недавним испытанием межконтинентальной баллистической ракеты.

Он сказал, что "испытание продемонстрировало лояльность и сильную позицию вооруженных сил страны" и стало "четким объяснением наступательного режима противодействия и эволюции ядерной стратегии и доктрины КНДР, которая не будет колебаться даже перед ядерной атакой, когда враг провоцирует ее с помощью ядерного оружия", сообщило издание.

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22 ноября Южная Корея приостановила действие части военного соглашения с КНДР от 2018 года после того, как Пхеньян проигнорировал предупреждение США и запустил шпионский спутник. Это соглашение между странами было подписано 19 сентября 2018 года. Цель соглашения – уменьшить военную напряженность на Корейском полуострове и создать условия для дальнейшего диалога и сотрудничества между Югом и Севером.

19 декабря Северная Корея произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasongpho-18, на "мероприятии" лично присутствовал диктатор КНДР. Тогда в Пхеньяне заявили, что пуск был проведен для "нейтрализации преднамеренных и конфронтационных военных угроз противника [США и Южная Корея]".

31 мая 2023 года Северная Корея совершила неудачный запуск спутника-шпиона: ракета-носитель и полезная нагрузка упали в море.

23 августа правительство КНДР объявило, что попытается запустить еще один спутник после потери военного спутника в мае.

Впоследствии стало известно, что Северная Корея с помощью России может предпринять третью попытку запуска шпионского спутника в ноябре.

21 ноября КНДР запустила в космос военный спутник-шпион, США назвали это нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

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