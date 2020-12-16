Не так хаотично, как Трамп. Байден будет "острее" использовать санкции – Reuters

Санкции останутся центральным инструментом власти США при избранном президенте Джозефе Байдене, однако он начнет "перезагрузку" подхода Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники в команде Байдена.

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По информации источников агентства, задача Байдена заключается в том, чтобы решить, какие санкции оставить, какие отменить, а какие расширить. При Байдене будет более взвешенным процесс принятия решений о санкциях и более тесная координация с союзниками США. При этом новые санкционные меры "станут острее" и не будут столь хаотичными как у Трампа, который использовал ограничения от США как ответные меры на международные проблемы, пишет Reuters

Источники Reuters говорят, что первым шагом Байдена на посту президента могла бы стать отмена санкций, введенных Трампом в сентябре против должностных лиц Международного уголовного суда. Тогда этот шаг администрации республиканца был осужден европейскими союзниками США.

Байден ранее заявлял, что займет более жесткую позицию в отношении прав человека. Это, вероятно, будет означать дальнейшие санкции против Гонконга, ситуации с уйгурами в провинции Синьцзян Китая, утверждает человек, близкий к переходной команде Байдена.

Reuters отмечает, что одной из задач Байдена в отношениях с Северной Кореей будет усиление санкций, направленных на то, чтобы заставить КНДР отказаться от ядерного оружия.

Байден также сообщал о возможных санкциях против России из-за вмешательства в выборы США, пишет агентство. Демократ также мог бы взяться за проблемы, которые Трамп не хотел решать: в частности, за сообщения разведчиков, по которым Россия якобы предлагала награды боевикам за убийство американских и союзных солдат в Афганистане.

Помимо этого, избранный президент может присоединиться к санкциям Евросоюза и Великобритании против РФ из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, пишет источник.

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Станислав Стороженко

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