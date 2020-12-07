Кулеба – о Байдене: Будет меньше нереалистичных идей о "построении мостов" с Россией

С приходом к власти в США администрации избранного президента Джо Байдена будет меньше нереалистичных идей о "перезагрузке" отношений с Россией. Такое ожидание в интервью РБК-Украина высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Мы будем слышать в дальнейшем намного меньше нереалистичных идей относительно "построения мостов" с Россией, что надо что-то "перезагружать" с РФ, несмотря на отсутствие каких-либо конструктивных шагов с ее стороны", – сказал он.

Кулеба считает, что у администрации Байдена будет иной подход к отношениям с РФ, и он ожидает большей поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.

"Они (команда Байдена, – ред.) прошли определенный путь в отношениях с Россией, и Россия была тоже одной из тем избирательной кампании в США. Мы слышали, что говорил по этому поводу Джо Байден. Поэтому рассчитываем и на большую поддержку в противодействии российской агрессии", – сказал он.

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Кулеба также назвал позитивом, что "Байден является первым в истории президентом США, которому в первый год работы не нужно объяснять, что такое Украина".

Кроме поддержки в борьбе с агрессией РФ, глава МИД ожидает, что США будут "более интенсивно привлекаться к темам борьбы с коррупцией, судебной реформы" в Украине.

23 ноября сообщалось, что Энтони Блинкен будет выдвинут кандидатом на пост главы Госдепартамента США при администрации Байдена.

Блинкен сыграл ключевую роль во внедрении санкций за оккупацию Крыма, подробнее о его биографии читайте в профайле от LIGA.net.

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Марк Сировой

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