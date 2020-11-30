Байден возвращает Псаки в Белый дом

Избранный президент США Джо Байден назначит пресс-секретарем Белого Дома Дженнифер Псаки, которая ранее работала пресс-секретарем президента США Барака Обамы, представителем Госдепа и директором по связям с общественностью Белого дома. Об этом сообщается на сайте переходной команды Байдена.

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Псаки во время работы при администрации Обамы критиковала Россию за методы ведения информационной войны. Она также заступалась за и. о. министра иностранных дел Украины Андрея Дещицу, который процитировал популярную футбольную кричалку о президенте России Владимире Путине.

Отмечается, что кроме Псаки, в команду коммуникационщиков администрации Байдена войдут еще шесть женщин.

"Я с гордостью объявляю сегодня о первой высокопоставленной команде по связям с общественностью Белого дома, полностью состоящей из женщин", – заявил Байден.

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Первым заместителем пресс-секретаря станет Карин Жан-Пьер.

Должность директора по связям с общественностью Белого дома займет Кейт Бедингфилд, ее заместителем будет Пили Тобар.

Эшли Этьен станет директором по связям с общественностью вице-президента Камалы Харрис. Главным пресс-секретарем Харрис и старшим советником будет Симона Сандерс.

Элизабет Александер будет директором по связям с общественностью первой леди США – Джилл Байден.

23 ноября Байден презентовал свою внешнеполитическую команду. Кандидатом на должность главы Госдепа выдвинут Энтони Блинкен, он сыграл ключевую роль во внедрении санкций за оккупацию Крыма. Подробнее о биографии Блинкена читайте в профайле от LIGA.net.

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Марк Сировой

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