Байден травмировался во время игры с собакой

Избранный президент США Джо Байден получил травму, играя в субботу со своей собакой Мэйджером. Об этом пишет Politico.

Врачи заявили, что у политика не выявили явных переломов, однако компьютерная томография подтвердила небольшие трещины толщиной с волос в его стопе.

"Вероятно, ему потребуется специальная прогулочная обувь в течение нескольких недель", – сказал его врач Кевин О'Коннор.

Действующий президент США Дональд Трамп пожелал своему оппоненту скорейшего выздоровления.

