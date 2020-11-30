Байден травмировался во время игры с собакой
30.11.2020, 06:25
Джо Байден (Фото: Justin Lane/EPA)
Избранный президент США Джо Байден получил травму, играя в субботу со своей собакой Мэйджером. Об этом пишет Politico.
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Врачи заявили, что у политика не выявили явных переломов, однако компьютерная томография подтвердила небольшие трещины толщиной с волос в его стопе.
"Вероятно, ему потребуется специальная прогулочная обувь в течение нескольких недель", – сказал его врач Кевин О'Коннор.
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Действующий президент США Дональд Трамп пожелал своему оппоненту скорейшего выздоровления.
Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020
- 3 ноября в США прошли выборы президента, на которых, согласно данным ведущих СМИ, победил 78-летний демократ Байден. Он станет самым пожилым президентом США в истории.
- Трамп отказывался признавать поражение, однако недавно заявил, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков отдаст голоса за Байдена.
- Годеп и Пентагон уже начали передачу дел Байдену.
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