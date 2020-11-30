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Байден травмировался во время игры с собакой

30.11.2020, 06:25
Байден травмировался во время игры с собакой - Фото
Джо Байден (Фото: Justin Lane/EPA)

Избранный президент США Джо Байден получил травму, играя в субботу со своей собакой Мэйджером. Об этом пишет Politico.

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Врачи заявили, что у политика не выявили явных  переломов, однако компьютерная томография подтвердила небольшие трещины толщиной с волос в его стопе.

"Вероятно, ему потребуется специальная прогулочная обувь в течение нескольких недель", – сказал его врач Кевин О'Коннор.

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Действующий президент США Дональд Трамп пожелал своему оппоненту скорейшего выздоровления.

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Марк Сировой
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