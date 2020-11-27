Трамп готов покинуть Белый дом в случае победы Байдена в коллегии выборщиков

Президент США Дональд Трамп покинет Белый дом, если коллегия выборщиков признает победителем избранного президента Джо Байдена. Об этом он вчера заявил репортерам, сообщает Reuters.

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По словам Трампа, ему будет сложно признать поражение, потому что на выборах якобы было массовое мошенничество.

Но на прямой вопрос, покинет ли он Белый дом, если Байдена признают победителем, Трамп ответил: "Конечно, я сделаю это. И вы это знаете".

Трамп впервые со дня выборов отвечал на вопросы журналистов, и, как отмечает Reuters, временами был агрессивен.

Коллегия выборщиков проголосует 14 декабря. Байден должен получить 306 голосов, Трамп – 232.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Действующий президент Дональд Трамп отказался признавать победу Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получив в коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа.

23 ноября, у Байдена назвали кандидатов на ключевые должности в администрации президента.

24 ноября в администрации Трампа заявили, что готовы начать процесс транзита власти.

25 ноября в Госдепе и Пентагоне начали передавать дела команде Байдена.

Денис Юдин

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