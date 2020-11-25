Америка вернулась и готова повести мир за собой – Байден
США возвращаются и готовы вести за собой мир, а не удаляться от него. Об этом заявил избранный президент США Джо Байден, представляя на брифинге в Уилмингтоне ключевых лиц своей команды.
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"Америка вернулась и готова вести за собой мир, а не удаляться от него", – сказал он.
Байден заверил, что США готовы снова "сесть во главе стола": противостоять противникам, не отвергать союзников и отстаивать свои ценности.
Избранный президент США добавил, что команда разделяет его основное убеждение: "Америка сильнее всего, когда она работает со своими союзниками".
В Voice of America отмечают, что своим заявлением Байден обозначил переход от кредо "Америка превыше всего", который последние четыре года использовал действующий президент США Дональд Трамп.
- 3 ноября в США прошли выборы президента. Трамп сначала отказался признавать победу Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы.
- 23 ноября у Байдена назвали кандидатов на ключевые должности в администрации, а вчера, 24 ноября, у Трампа заявили, что готовы начать процесс транзита власти.
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