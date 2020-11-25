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Америка вернулась и готова повести мир за собой – Байден

25.11.2020, 12:51
Америка вернулась и готова повести мир за собой – Байден - Фото
Джо Байден (Фото: Andrew Harnik/EPA)

США возвращаются и готовы вести за собой мир, а не удаляться от него. Об этом заявил избранный президент США Джо Байден, представляя на брифинге в Уилмингтоне ключевых лиц своей команды.

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"Америка вернулась и готова вести за собой мир, а не удаляться от него", –  сказал он.

Байден заверил, что США готовы снова "сесть во главе стола": противостоять противникам, не отвергать союзников и отстаивать свои ценности.

Избранный президент США добавил, что команда разделяет его основное убеждение: "Америка сильнее всего, когда она работает со своими союзниками".

В Voice of America отмечают, что своим заявлением Байден обозначил переход от кредо "Америка превыше всего", который последние четыре года использовал действующий президент США Дональд Трамп

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Марк Сировой
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