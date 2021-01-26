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"Со своим Интернетом и геополитикой". Генсек ООН опасается раскола мира на две части

26.01.2021, 09:07
Антониу Гутерриш (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)

В ООН опасаются вероятного раскола мира на две части. Об этом заявил на виртуальном экономическом форуме в Давосе генсек ООН Антониу Гутерриш, передает пресс-служба Организации.

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По его словам, сейчас можно наблюдать хрупкость геополитических процессов.

"Мы по-прежнему опасаемся возможности большого раскола: мир расколется на две части, при этом две крупнейшие экономики на Земле будут лидировать в двух регионах с разными доминирующими валютами, торговыми и финансовыми правилами, каждая из них будеть иметь свой собственный Интернет, свою собственную геополитическую систему и военную стратегию", – сказал он.

Генсек ООН заявил, что необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить такое разделение.

Гутерриш не назвал конкретные страны, которые могут стать лидерами расколотого мира. Однако известно, что крупнейшие экономики мира – это США и Китай. О том, что речь шла именно об этих странах, также писал Reuters.

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Марк Сировой
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Антониу Гутерриш ООН Китай США раскол

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