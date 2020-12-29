UA

"2021 – год исцеления". Генсек ООН выступил с новогодним поздравлением – видео видео

29.12.2020, 11:50
Антониу Гутерриш (Фото: Salvatore Di Nolfi/EPA)
Возвращение легенд. Майк Тайсон – Рой Джонс: где и когда смотреть бой онлайн
Возвращение легенд. Майк Тайсон – Рой Джонс: где и когда смотреть бой онлайн
"Щедрик, каким вы его еще не слышали". Военный оркестр США спел для украинцев: видео
"Щедрик, каким вы его еще не слышали". Военный оркестр США спел для украинцев: видео

2021-ый должен стать годом исцеления после 2020-го, который принес в мир "испытания, трагедия и слезы". Об этом заявил генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш в новогоднем видеообращении. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По его словам, пандемия COVID-19 "перевернула нашу жизнь и обрекла мир на страдания и горе". Помимо этого, он отметил, что в мире растет уровень бедности, неравенства и голода, а также исчезают рабочие места и накапливаются долги государств. 

Несмотря на это, 2020 год преподнес урок – если люди будут едины и солидарны, то "лучи надежды могут просиять на весь мир", считает Гутерриш. 

"И изменение климата, и пандемия COVID-19 — это кризисы, которые могут быть преодолены только всеми вместе, в процессе строительства всеохватного и устойчивого будущего", – добавил генсек ООН.

Читайте также: Миру необходимо объявить чрезвычайную ситуацию в связи с проблемами климата – генсек ООН

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
ООН поздравление новый год

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Мир Джорджа Сороса

ИсторияМир Джорджа Сороса
 