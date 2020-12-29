2021-ый должен стать годом исцеления после 2020-го, который принес в мир "испытания, трагедия и слезы". Об этом заявил генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш в новогоднем видеообращении.

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По его словам, пандемия COVID-19 "перевернула нашу жизнь и обрекла мир на страдания и горе". Помимо этого, он отметил, что в мире растет уровень бедности, неравенства и голода, а также исчезают рабочие места и накапливаются долги государств.

Несмотря на это, 2020 год преподнес урок – если люди будут едины и солидарны, то "лучи надежды могут просиять на весь мир", считает Гутерриш.

"И изменение климата, и пандемия COVID-19 — это кризисы, которые могут быть преодолены только всеми вместе, в процессе строительства всеохватного и устойчивого будущего", – добавил генсек ООН.

В октябре Гутерриш заявил, что это XXI век может стать последним для человечества из-за глобальных экологических изменений.

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Станислав Стороженко

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