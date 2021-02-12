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Лавров призвал россиян готовиться к "изолированию от мировой жизни" и разрыву с Евросоюзом

12.02.2021, 10:42
Лавров призвал россиян готовиться к
Сергей Лавров (фото — пресс-служба МИД РФ)
дополнено

Руководство РФ шантажирует Евросоюз разрывом связей, если официальный Брюссель продолжит усиливать или вводить новые санкции, особенно против чувствительных российской секторов экономики. О якобы готовности пойти на такой шаг каналу топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Аудитория таких теле- и онлайн-программ – преимущественно внутренняя, население России.

Глава МИД РФ уверяет, что власти "готовы" сделать такой кардинальный шаг, "если мы еще раз увидим (как мы уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики".

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При этом Лавров оставил пространство для маневра.

"Да, мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому", – заявил он и добавил: "Хочешь мира – готовься к войне".

ОБНОВЛЕНО в 11:55. Сегодня на брифинге вопрос о заявлении Лаврова задали пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Тот сказал, что страна "должна заблаговременно быть готова к самостоятельности", если "столкнется с рестрикциями со стороны ЕС, если безумие возобладает".

Песков посетовал, что СМИ "подают без контекста" слова Лаврова: "Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но, если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда да, мы будем готовы (порвать с ним)".

В МИД РФ пропагандистам из ТАСС уточнили, что Россия готова к разрыву с Евросоюзом, "если он состоится по инициативе Брюсселя".

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Евгений Пилипенко
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