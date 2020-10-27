МИД РФ о санкциях ЕС по Навальному: В Евросоюзе опустились до банального хамства
Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что Евросоюз не может адекватно оценить происходящее в мире
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал санкции ЕС против российских граждан из-за отравления Навального нелегитимными, а также заявил, что это "прискорбно и наглядно иллюстрирует неспособность Евросоюза адекватно оценить происходящее в мире". Об этом он сказал в интервью хорватскому изданию "Вечерни лист", передает пресс-служба МИД.
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По словам Лаврова, Берлин высокомерно отказался отвечать на запросы Генпрокуратуры РФ по Алексею Навальному, а вместо этого выдал "очередную порцию санкций".
Также российский министр обвинил Евросоюз в том, что те забыли, что такое дипломатия и опустились до уровня банального хамства. Такое "без должной реакции мы не оставляем", – отметил чиновник.
- 15 октября Евросоюз ввел санкции против российских чиновников за отравление Навального.
- В тот же день решение ЕС прокомментировали в РФ: Кремль сказал, что ничего, кроме жалости, они не вызывают.
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