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Кремль о решении ЕС о санкциях по Навальному: Ничего, кроме сожаления, не вызывает

15.10.2020, 15:37
Кремль о решении ЕС о санкциях по Навальному: Ничего, кроме сожаления, не вызывает - Фото
Дмитрий Песков (Фото: Шамиль Жуматов/ЕРА)

В Москве решили дать ответ на санкции Евросоюза, который будет лучше всего соответствовать интересам страны

В Москве сочли санкции, введенные сегодня Евросоюзом против некоторых российских чиновников из-за отравления Алексея Навального, недружественным шагом, а само решение – таким, которое ничего кроме сожаления не вызывает. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

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По мнению Пескова, в решении Совета ЕС "не просматривается абсолютно никакая логика" и что санкции являются "сознательным недружественным шагом в отношении России".

Он отметил, что такое решение "поставить отношения между ЕС и Москвой в зависимость от человека, которого в Европе считают лидером некой оппозиции" ничего кроме сожаления не вызывает.

"Москва, безусловно, проанализирует ситуацию и будет действовать в соответствии со своими собственными интересами<...>Будет дан тот ответ, который будет наилучшим образом соответствовать интересам Российской Федерации", – заявил Песков.

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Дарья Мостовая
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