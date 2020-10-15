Кремль о решении ЕС о санкциях по Навальному: Ничего, кроме сожаления, не вызывает
В Москве решили дать ответ на санкции Евросоюза, который будет лучше всего соответствовать интересам страны
В Москве сочли санкции, введенные сегодня Евросоюзом против некоторых российских чиновников из-за отравления Алексея Навального, недружественным шагом, а само решение – таким, которое ничего кроме сожаления не вызывает. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По мнению Пескова, в решении Совета ЕС "не просматривается абсолютно никакая логика" и что санкции являются "сознательным недружественным шагом в отношении России".
Он отметил, что такое решение "поставить отношения между ЕС и Москвой в зависимость от человека, которого в Европе считают лидером некой оппозиции" ничего кроме сожаления не вызывает.
"Москва, безусловно, проанализирует ситуацию и будет действовать в соответствии со своими собственными интересами<...>Будет дан тот ответ, который будет наилучшим образом соответствовать интересам Российской Федерации", – заявил Песков.
- Утром 20 августа 2020 года Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске, политика госпитализировали, российские медики отрицали, что это отравление.
- 22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 7 сентября Навального вывели из комы, а 23 сентября выписали из больницы.
- 1 октября Навальный заявил, что за тем, что с ним случилось, стоит президент России. В Кремле отреагировали на слова политика, назвав его бесстыдником и подлецом.
- 15 октября ЕС ввел санкции против российских чиновников за отравление Навального.
Читайте также: Отравление Навального. Мировые эксперты по химоружию подтвердили "Новичок" в анализах
Комментарии