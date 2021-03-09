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Россия может готовить на Донбассе провокацию для введения своих "миротворцев" – Гармаш

09.03.2021, 19:46
Россия может готовить на Донбассе провокацию для введения своих
Сергей Гармаш (скриншот из видео 4 канала)

Россия, возможно, готовит на Донбассе военную провокацию для введения своих "миротворцев" на временно оккупированные территории Донбасса, чтобы законсервировать конфликт. Об этом в Facebook написал представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

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"Недовольные ситуацией в Н-4 (нормандской четверке, – ред.) и видя, что теряют инициативу, россияне готовят на Донбассе военную провокацию, которая может стать поводом для введения в ОРДЛО "российских миротворцев". Боясь, что провокация может вызвать контрнаступление ВСУ – готовятся к обороне", – написал Гармаш.

Цель провокации и введения "миротворцев", по его мнению, – создать на Донбассе "новую реальность, которая сделает невыгодные для России немецко-французские "предложения по кластерам" уже не актуальными, и позволит законсервировать конфликт по Абхазскому образцу (с "гражданами РФ" на линии разграничения)".

Справка. По словам Гармаша, немецкая и французская стороны в нормандской четверке подготовили "кластеры" или, как говорит представитель Донецка в ТКГ, "логические шаги, на базе которых можно создать дорожную карту прекращения войны". "Это проговорено. И мы ждем ответа от Российской Федерации", – написал он.

По словам Гармаша, "это позволит России переформатировать регион в военную базу под видом обезлюдевших "ДНР"-"ЛНР" и даст возможности возобновить военные действия в любой нужный Москве момент.

"Поэтому важно отличить провокацию от наступления, правильно оценивать действия противника и реагировать адекватно, не давая повода для введения "миротворцев", – написал Гармаш.

По информации Минобороны, сейчас боевики российской гибридной армии вдоль линии соприкосновения оборудуют дополнительные огневые позиции для пулеметов и противотанковых ракетных комплексов, увеличивают количество снайперов, артиллерийского и минометного вооружения, осуществляют пополнение боеприпасов в подразделениях на передовых позициях.

Штаб ООС сообщает, что с начала суток 9 марта боевики 18 раз нарушали режим тишины. Потерь нет. 

Вадим Ребрина
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Донбасс ткг Сергей Гармаш
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