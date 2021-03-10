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Арестович опроверг заявления Кремля: Россия прекрасно знает о мирном плане по Донбассу

10.03.2021, 15:07
Арестович опроверг заявления Кремля: Россия прекрасно знает о мирном плане по Донбассу - Фото
Алексей Арестович (фото - facebook.com/alexey.arestovich)

Власти России "на самом деле прекрасно знают" о плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подготовленного представителями Германии и Франции. Об этом в эфире Украина 24 заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. 

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По его словам, в документе представлены инициативы европейских партнеров по урегулированию конфликта. 

Арестович также отметил, что сам план будет представлен во время встречи политических советников в рамках нормандского формата до конца марта. Однако сейчас он не может разглашать подробности документа из-за требования нормандского формата о конфиденциальности. 

Ранее сегодня замглавы МИД РФ Андрей Руденко, а также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявили, что в России ничего не знают о плане мирного урегулирования конфликта, предложенного Германией и Францией. 

Читайте также: Россия может готовить на Донбассе провокацию для введения своих "миротворцев" – Гармаш

Станислав Стороженко
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Алексей Арестович план Донбасс война Россия Германия франция ткг
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