Арестович опроверг заявления Кремля: Россия прекрасно знает о мирном плане по Донбассу

Власти России "на самом деле прекрасно знают" о плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подготовленного представителями Германии и Франции. Об этом в эфире Украина 24 заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

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По его словам, в документе представлены инициативы европейских партнеров по урегулированию конфликта.

Арестович также отметил, что сам план будет представлен во время встречи политических советников в рамках нормандского формата до конца марта. Однако сейчас он не может разглашать подробности документа из-за требования нормандского формата о конфиденциальности.

Ранее сегодня замглавы МИД РФ Андрей Руденко, а также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявили, что в России ничего не знают о плане мирного урегулирования конфликта, предложенного Германией и Францией.

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Станислав Стороженко

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