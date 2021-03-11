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Война на Донбассе. Вблизи Новозвановки ранен военный

11.03.2021, 22:36
Война на Донбассе. Вблизи Новозвановки ранен военный - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Сегодня, 11 марта, на Донбассе в результате обстрела боевиков гибридной армии России получил ранение украинский военнослужащий. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север".

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Как отмечается, террористы прицельно обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия позиции военных ООС вблизи Новозвановки.

Сообщается, что военнослужащий получил осколочное ранение, ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

О случившемся сообщили представителям ОБСЕ, на месте работают руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

  • 10 марта у Старогнатовки в результате обстрела оккупантов гибридной армии РФ погиб украинский военный. 

Читайте также: Россия может готовить на Донбассе провокацию для введения своих "миротворцев" – Гармаш

Наталия Медведева
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Донбасс потери
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