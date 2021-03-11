На Донбассе погиб украинский военный: карта
В результате обстрела оккупантов гибридной армии РФ на Донбассе погиб украинский военный. Об этом сообщает в Facebook Оперативно-тактической группировки Восток.
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Как отмечается, 10 марта оккупанты в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям у Старогнатовки.
В результате обстрела украинский военный получил тяжелое ранение, сообщает ОТГ Восток. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, но спасти бойца не удалось – он погиб.
Отмечается, что о случившемся сообщили представителям ОБСЕ, на месте работают руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.
Командование и личный состав оперативно-тактической группировки выразил соболезнования родным и близким погибшего.
- 2 марта оккупанты семь раз нарушили перемирие, погиб украинский военный.
- 3 марта боевики террористической группировки "ДНР" заявили, что будут вести "упреждающий огонь" по позициям ВСУ. Украина будет отвечать зеркально, заверил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
- 10 марта глава ОП Андрей Ермак заявил, что план мира на Донбассе готов – и Украина ждет реакции от России на документ. По его словам, если РФ не одобрит его, то это будет означать, "что она не хочет прекращения войны. В России ответили, что якобы ничего не знают о существовании мирного плана.
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