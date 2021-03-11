На Донбассе погиб украинский военный: карта

В результате обстрела оккупантов гибридной армии РФ на Донбассе погиб украинский военный. Об этом сообщает в Facebook Оперативно-тактической группировки Восток.

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Как отмечается, 10 марта оккупанты в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям у Старогнатовки.

В результате обстрела украинский военный получил тяжелое ранение, сообщает ОТГ Восток. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, но спасти бойца не удалось – он погиб.

Отмечается, что о случившемся сообщили представителям ОБСЕ, на месте работают руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

Командование и личный состав оперативно-тактической группировки выразил соболезнования родным и близким погибшего.

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Марк Сировой

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