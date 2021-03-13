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Донбасс. От пули снайпера погиб украинский военный: карта

13.03.2021, 07:23
Донбасс. От пули снайпера погиб украинский военный: карта - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны

На Донбассе в результате ранения снайпером гибридной армии РФ погиб украинский военный. Об этом сообщается на странице Оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.

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Как отмечается, 12 марта оккупанты обстреляли позиции украинских военных под Марьинкой. Украинский военный получил смертельное ранение во время стрельбы вражеских снайперов.

На месте гибели защитника Украины работает руководство воинской части и группа военной службы правопорядка. О действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников сообщили в ОБСЕ.

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Марк Сировой
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