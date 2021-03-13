Донбасс. От пули снайпера погиб украинский военный: карта
На Донбассе в результате ранения снайпером гибридной армии РФ погиб украинский военный. Об этом сообщается на странице Оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.
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Как отмечается, 12 марта оккупанты обстреляли позиции украинских военных под Марьинкой. Украинский военный получил смертельное ранение во время стрельбы вражеских снайперов.
На месте гибели защитника Украины работает руководство воинской части и группа военной службы правопорядка. О действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников сообщили в ОБСЕ.
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- 23 февраля Главное управление разведки Минобороны сообщало, что Россия завела на Донбасс подразделение снайперов.
- 3 марта боевики террористической группировки "ДНР" заявили, что будут вести "упреждающий огонь" по позициям ВСУ. Украина будет отвечать зеркально, заверил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
- 10 марта глава ОП Андрей Ермак заявил, что план мира на Донбассе готов – и Украина ждет реакции от России на документ. По его словам, если РФ не одобрит его, то это будет означать, "что она не хочет прекращения войны. В России ответили, что якобы ничего не знают о существовании мирного плана.
- 10 марта у Старогнатовки в результате обстрела боевиков погиб украинский военный. 11 марта у Новозвановки был ранен защитник Украины.
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