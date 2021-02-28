Сейчас на территории оккупированного Донбасса действуют 450 снайперов-боевиков, их учат инструкторы из России. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в фильме о снайперской войне на Донбассе, снятом журналистами Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отметил Скибицкий, страна-агрессор использует территорию Украины как полигон для испытания новейшего снайперского вооружения российских силовых структур.

По данным ГУР, штатные снайперы у террористов на Донбассе с 2016 года.

"По нашим данным, сейчас штатная численность таких подразделений составляет около 450 военнослужащих-снайперов. Кроме того, на территорию Украины сейчас очень активно заходят снайперские группы вооруженных сил России, ФСБ, других силовых структур", – сказал Скибицкий.

От добавил, что на нашей территории постоянно находятся около 50 российских военных: снайперская группа заходит из России на Донбасс в основном на короткое время, выполняет поставленную задачу, отрабатывает навыки для повышения своих профессиональных качеств и проверяет новейшее вооружение.

По информации Скибицкого, россияне используют крупнокалиберные винтовки выпуска 2010-2012 годов – например, снайперскую винтовку Лобаева, которая производится в пяти модификациях.

"Есть и иностранные образцы – это более такие дальнобойные образцы, которые могут вести огонь от 2500 метров и дальше", – добавил он.

По словам представителя ГУР, боевики террористических группировок имеют на вооружении имеют классическую винтовку Драгунова.

23 февраля сообщалось, что на временно оккупированные территории Донбасса завели новое подразделение снайперов ВС РФ.

Читайте также: Данилов о снайперах РФ на Донбассе: Я могу показать вам фото этих уничтоженных подонков

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.