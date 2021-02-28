Сейчас на территории оккупированного Донбасса действуют 450 снайперов-боевиков, их учат инструкторы из России. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в фильме о снайперской войне на Донбассе, снятом журналистами Радио Свобода.
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Как отметил Скибицкий, страна-агрессор использует территорию Украины как полигон для испытания новейшего снайперского вооружения российских силовых структур.
По данным ГУР, штатные снайперы у террористов на Донбассе с 2016 года.
"По нашим данным, сейчас штатная численность таких подразделений составляет около 450 военнослужащих-снайперов. Кроме того, на территорию Украины сейчас очень активно заходят снайперские группы вооруженных сил России, ФСБ, других силовых структур", – сказал Скибицкий.
От добавил, что на нашей территории постоянно находятся около 50 российских военных: снайперская группа заходит из России на Донбасс в основном на короткое время, выполняет поставленную задачу, отрабатывает навыки для повышения своих профессиональных качеств и проверяет новейшее вооружение.
По информации Скибицкого, россияне используют крупнокалиберные винтовки выпуска 2010-2012 годов – например, снайперскую винтовку Лобаева, которая производится в пяти модификациях.
"Есть и иностранные образцы – это более такие дальнобойные образцы, которые могут вести огонь от 2500 метров и дальше", – добавил он.
По словам представителя ГУР, боевики террористических группировок имеют на вооружении имеют классическую винтовку Драгунова.
- 23 февраля сообщалось, что на временно оккупированные территории Донбасса завели новое подразделение снайперов ВС РФ.
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