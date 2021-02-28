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ГУР: На Донбассе сейчас 450 снайперов-боевиков, россияне приходят практиковаться – видео видео

28.02.2021, 21:11
Снайперы на Донбассе (Скриншот видео Радио Свобода/Youtube)
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Сейчас на территории оккупированного Донбасса действуют 450 снайперов-боевиков, их учат инструкторы из России. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в фильме о снайперской войне на Донбассе, снятом журналистами Радио Свобода.

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Как отметил Скибицкий, страна-агрессор использует территорию Украины как полигон для испытания новейшего снайперского вооружения российских силовых структур.

По данным ГУР, штатные снайперы у террористов на Донбассе с 2016 года.

"По нашим данным, сейчас штатная численность таких подразделений составляет около 450 военнослужащих-снайперов. Кроме того, на территорию Украины сейчас очень активно заходят снайперские группы вооруженных сил России, ФСБ, других силовых структур", – сказал Скибицкий.

От добавил, что на нашей территории постоянно находятся около 50 российских военных: снайперская группа заходит из России на Донбасс в основном на короткое время, выполняет поставленную задачу, отрабатывает навыки для повышения своих профессиональных качеств и проверяет новейшее вооружение.

По информации Скибицкого, россияне используют крупнокалиберные винтовки выпуска 2010-2012 годов – например, снайперскую винтовку Лобаева, которая производится в пяти модификациях.

"Есть и иностранные образцы – это более такие дальнобойные образцы, которые могут вести огонь от 2500 метров и дальше", – добавил он.

По словам представителя ГУР, боевики террористических группировок имеют на вооружении имеют классическую винтовку Драгунова.

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Наталия Медведева
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боевики Донбасс гур снайпер Вадим Скибицкий
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