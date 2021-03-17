Украина предложила начать "гуманитарное разминирование" на Донбассе

Сегодня на заседании трехсторонней контактной группы Украина предложила к Пасхе провести "гуманитарное разминирование" на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщается в Telegram украинской делегации.

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С такой инициативой выступил замглавы делегации, вице-премьер-министр Алексей Резников. Предложено накануне Пасхи (2 мая) начать процесс "гуманитарного разминирования". Речь идет о разминировании участков, на которых находятся кладбища, объекты инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжение и т.д.), на которых системно проводятся регламентные и другие виды работ.

Также украинская сторона предложила разблокировать работу КПВВ "Счастье" и "Золотое". Теперь делегация ждет соответствующих решений от российской стороны.

Сегодня украинская делегация покинула виртуальную комнату переговоров политической подгруппы ТКГ из-за присутствия на переговорах осужденной за терроризм представительницы боевиков ДНР Майи Пироговой.

Позже спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что российская делегация выразила готовность отстранить Пирогову от переговорного процесса в политической подгруппе.

19 января представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что на заседании ТКГ присутствовали два новых члена террористических организаций ЛНР/ДНР, а координатор от ОБСЕ Пьер Морель не стал этому препятствовать.

Вчера Гармаш сообщил, что посол ОБСЕ в ТКГ Пьер Морель обосновал участие представителей боевиков России в заседаниях ТКГ "устоявшейся практикой".

Вадим Ребрина

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