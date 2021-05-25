Россия завезла на Донбасс новые партии вооружения и боеприпасов – разведка

Россия на прошлой неделе завезла на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей новые партии вооружения и боеприпасов. Об этом сообщает Главное управление разведки.

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Отмечается, что ввозимое вооружение – российского производства. Речь идет, как отмечает разведка, о крупнокалиберных снайперских винтовках, а также о горюче-смазочных материалах.

Последних, по данным ГУР, оккупанты ввезли более полутора тысяч тонн.

Также российские войска увеличивают количество траншей и ходов сообщений в жилых районах, приближенных к линии соприкосновения – они создают условия для скрытого применения снайперов и минометных расчетов.

Станислав Стороженко

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