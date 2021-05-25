Кулеба: Отвод части российских войск не привел к деэскалации

Отвод Россией части войск от границ Украины снизил напряженность, но не привел к деэскалации. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи с сопредседателем немецкой партии Союз 90/Зеленые Робертом Габеком, сообщает пресс-служба МИД.

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Габек находится в Украине с рабочим визитом. Кулеба обговорил с Габеком негативное влияние проекта Северный поток-2 на безопасность и стабильность в Европе и ситуацию с безопасностью в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

По словам Кулебы, отвод некоторого количества российских военных от границ Украины частично снизил уровень напряженности, но не привел к деэскалации. Кулеба подчеркнул, что обстрелы украинских позиций с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжаются, а угроза агрессивных действий России сохраняется.

30 марта 2021-го главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам.

Денис Юдин

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