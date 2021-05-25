Кулеба: Отвод части российских войск не привел к деэскалации
Отвод Россией части войск от границ Украины снизил напряженность, но не привел к деэскалации. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи с сопредседателем немецкой партии Союз 90/Зеленые Робертом Габеком, сообщает пресс-служба МИД.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Габек находится в Украине с рабочим визитом. Кулеба обговорил с Габеком негативное влияние проекта Северный поток-2 на безопасность и стабильность в Европе и ситуацию с безопасностью в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.
По словам Кулебы, отвод некоторого количества российских военных от границ Украины частично снизил уровень напряженности, но не привел к деэскалации. Кулеба подчеркнул, что обстрелы украинских позиций с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжаются, а угроза агрессивных действий России сохраняется.
- 30 марта 2021-го главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам.
- 22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о "завершении учений": завтра войска России могут начать отводить от украинских границ.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что уменьшение войск РФ у границ снижает напряжение, Украина приветствует шаги к деэскалации и остается начеку. В НАТО заявили, что России давно пора это сделать, однако Альянс сохраняет бдительность и продолжит следить за ситуацией.
- 2 мая стало известно, что Зеленые в Германии опережают в рейтинге перед выборами правящий блок ХДС/ХСС.
Комментарии