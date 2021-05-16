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Украина передала США список наиболее экстренных потребностей для ВСУ – Кулеба

16.05.2021, 17:11
Украина передала США список наиболее экстренных потребностей для ВСУ – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что власти передали США список наиболее экстренных потребностей для Вооруженных Сил Украины. Об этом он сказал в интервью DW.

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"Мы не рассчитываем получить все и сразу, но мы добиваемся прогресса по этим позициям, которые можно получить на данный момент. Я не сомневаюсь, что мы получим определенное количество позиций из этого списка. И это не требует соответствующих затрат. Этот вопрос кооперации, технических деталей, и я не сомневаюсь, что мы все это получим", – сказал министр.

По его словам, некоторые позиции из этого списка "выполнить легче, другие труднее".

  • 1 января 2021 года сенат США принял оборонный бюджет – в нем была также заложены $250 млн на военную поддержку Украины.
  • 19 марта в США сообщили, что разработали законопроект, который предусматривает предоставление Украине военной помощи и поддержки в сфере безопасности. В числе прочего, в документе идет речь о ежегодном финансировании и предоставлении летального оружия. 

Читайте также: США уклонились от обещаний по вооружению для Украины, но пообещали увеличить помощь – WP

 

Станислав Стороженко
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оружие дмитрий кулеба МИД США помощь техника вооружение ВСУ
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