Украина передала США список наиболее экстренных потребностей для ВСУ – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что власти передали США список наиболее экстренных потребностей для Вооруженных Сил Украины. Об этом он сказал в интервью DW.

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"Мы не рассчитываем получить все и сразу, но мы добиваемся прогресса по этим позициям, которые можно получить на данный момент. Я не сомневаюсь, что мы получим определенное количество позиций из этого списка. И это не требует соответствующих затрат. Этот вопрос кооперации, технических деталей, и я не сомневаюсь, что мы все это получим", – сказал министр.

По его словам, некоторые позиции из этого списка "выполнить легче, другие труднее".

1 января 2021 года сенат США принял оборонный бюджет – в нем была также заложены $250 млн на военную поддержку Украины.

19 марта в США сообщили, что разработали законопроект, который предусматривает предоставление Украине военной помощи и поддержки в сфере безопасности. В числе прочего, в документе идет речь о ежегодном финансировании и предоставлении летального оружия.

Кулеба ранее заявлял, что в результате переговоров с главой Госдепа Блинкеном была достигнута договоренность о нескольких шагах, которые "важны для украинской безопасности и для украинских реформ".

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Станислав Стороженко

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