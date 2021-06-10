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Свидетель на суде по MH17 подтвердил: боевики стреляли по Boeing после "приказа из Москвы"

10.06.2021, 15:43
Свидетель на суде по MH17 подтвердил: боевики стреляли по Boeing после
Обломки MH17 (Фото - EPA)

Брат фигуранта по делу о сбитом Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур Сергея Дубинского, который выступает свидетелем, подтвердил на суде, что тот признавался, что приказ стрелять по пассажирскому самолету "пришел из Москвы". Об этом сообщает журналист издания telegraaf.nl Саския Беллеман из зала суда. 

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"Как сообщается, Дубинский сказал свидетелю: "Да, я обеспечил проезд БУКа через мою Донецкую область. Но приказ стрелять пришел из Москвы". Дубинский сказал, что это доставило ему неприятности и даже назначило цену за его голову", – говорит журналист.

Также брат Дубинского, заявил, что сам боевик утверждал в декабре 2014 года, что "он и его люди" не сбивали Boeing.

Кроме того, Беллеман говорит, что на суде был заслушан "разговора Дубинского со свидетелем", в котором фигурант подтверждает, что в опубликованных "прослушках" разговоров боевиков действительно его голос.

"Но во время второго разговора с тем же свидетелем Дубинский сказал, что MH17 был сбит истребителем. Свидетель сказал, что у него сложилось впечатление, что стратегия защиты уже выработана", – отмечает журналист.

  • 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер сбил "Бук" 53-й бригады армии РФ (Курск).
  • 19 июня 2019-го Объединенная следственная группа обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Читайте также: Дело MH17. Суд отклонил версию о запуске ракеты из зоны ВСУ

Станислав Стороженко
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Россия суд Донбасс боевик MH17 Сергей Дубинский
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