Зеленский решил узнать отношение кандидатов в канцлеры ФРГ к членству Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский обратился к кандидатам на должность канцлера Германии с рядом вопросов, касающихся перспектив членства Украины в Евросоюзе. С кандидатами президент пообщался в рамках панельной дискуссии, организованной Мюнхенским конференцией по безопасности, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский сказал кандидатам, что день парламентских выборов в Германии, 26 сентября, станет важным днем не только для них, но и для Украины.

Он пояснил, что взгляды будущего канцлера относительно Украины крайне важны для него лично. Поэтому Зеленский обратился к кандидатам с рядом вопросов.

"Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением? Революция достоинства, когда сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор, прошла семь лет назад. Не устала ли Европа так долго избегать вопроса членства Украины в ЕС? И не пора от дипломатических уверток перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?" – поинтересовался Зеленский.

Также он напомнил, что сейчас у границ Украины сосредоточено около 100 000 российских военных.

"В этой ситуации все европейские лидеры поддерживают предоставление нашей стране надлежащих гарантий безопасности, но в то же время Украина не является членом НАТО. Поэтому если мы не в НАТО, о каких именно гарантиях идет речь?" – спросил Зеленский.

Кроме того, президент поинтересовался мнением каждого из кандидатов о "Северном потоке-2", в частности "укрепляет ли он европейскую безопасность, способствует ли единству континента и не является ли этот проект ловушкой для Украины и всей Европы".

"Как вы думаете, аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 000 погибших в войне на Донбассе и полтора миллиона людей, которые вынуждены покинуть свои дома, – все это достаточные причины, чтобы не рассматривать всерьез идею восстановления саммитов ЕС-Россия до восстановления территориальной целостности Украины?" – спросил президент.

Сказано, что Зеленский поблагодарил за честные ответы. Как именно ответили кандидаты, не уточняется.

Участие в дискуссии приняли глава Христианско-демократического союза (ХДС), премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, вице-канцлер – федеральный министр финансов Германии (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) Олаф Шольц и сопредседатель партии Союз 90/Зеленые Анналена Бербок.







Вадим Ребрина

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