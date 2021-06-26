Зеленский решил узнать отношение кандидатов в канцлеры ФРГ к членству Украины в ЕС
Президент Владимир Зеленский обратился к кандидатам на должность канцлера Германии с рядом вопросов, касающихся перспектив членства Украины в Евросоюзе. С кандидатами президент пообщался в рамках панельной дискуссии, организованной Мюнхенским конференцией по безопасности, сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Зеленский сказал кандидатам, что день парламентских выборов в Германии, 26 сентября, станет важным днем не только для них, но и для Украины.
Он пояснил, что взгляды будущего канцлера относительно Украины крайне важны для него лично. Поэтому Зеленский обратился к кандидатам с рядом вопросов.
"Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением? Революция достоинства, когда сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор, прошла семь лет назад. Не устала ли Европа так долго избегать вопроса членства Украины в ЕС? И не пора от дипломатических уверток перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?" – поинтересовался Зеленский.
Также он напомнил, что сейчас у границ Украины сосредоточено около 100 000 российских военных.
"В этой ситуации все европейские лидеры поддерживают предоставление нашей стране надлежащих гарантий безопасности, но в то же время Украина не является членом НАТО. Поэтому если мы не в НАТО, о каких именно гарантиях идет речь?" – спросил Зеленский.
Кроме того, президент поинтересовался мнением каждого из кандидатов о "Северном потоке-2", в частности "укрепляет ли он европейскую безопасность, способствует ли единству континента и не является ли этот проект ловушкой для Украины и всей Европы".
"Как вы думаете, аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 000 погибших в войне на Донбассе и полтора миллиона людей, которые вынуждены покинуть свои дома, – все это достаточные причины, чтобы не рассматривать всерьез идею восстановления саммитов ЕС-Россия до восстановления территориальной целостности Украины?" – спросил президент.
Сказано, что Зеленский поблагодарил за честные ответы. Как именно ответили кандидаты, не уточняется.
Участие в дискуссии приняли глава Христианско-демократического союза (ХДС), премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, вице-канцлер – федеральный министр финансов Германии (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) Олаф Шольц и сопредседатель партии Союз 90/Зеленые Анналена Бербок.
- Украину не пригласили на саммит НАТО 14 июня 2021 года. Глава МИД Дмитрий Кулеба называл это "ошибкой". По итогам встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе лидеры Альянса подтвердили решение блока от 2008 года: Украина станет членом НАТО через ПДЧ, но реформы ей нужно продолжать.
- В недавнем интервью 1+1 Зеленский заявил, что раньше Украина добивалась членства в НАТО "неправильно, неконкретно, а просто показывали, что есть такая адженда". Из-за этого многие страны, по его мнению, поняли, что Украину можно держать на расстоянии.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон предлагали пригласить лидера РФ Владимира Путина на саммит глав стран ЕС.
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