Зеленский о ПДЧ в НАТО: Раньше мы давили неправильно, неконкретно

Президент Владимир Зеленский считает, что раньше Украина "неправильно и неконкретно" добивалась от членов НАТО предоставления ей Плана действий по членству в альянсе, что дало им возможность "держать Украину на расстоянии". Об этом он сказал в интервью телеканалу 1+1.

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Об обсуждении темы членства Украины в НАТО на встрече президентом США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина Зеленский сказал: "Относительно НАТО уверен, что обсудили, уверен, что, действительно, одним мазком. Уверен, что Путин получил информацию, что завтра или послезавтра вряд ли Украина получит ПДЧ. Я думаю, что ему никто ничего не обещал. Уверен, что и он тоже ничего не обещал".

Президент считает позитивным то, что Байден и Путин встретились.

"Позитивно то, что точно никто никому не продавал Украину. Я уверен", – сказал он.

По его мнению, Россия показывает, что вопрос Украины не на повестке дня, когда говорят "большие державы".

"Я считаю, что вопрос ПДЧ — не вопрос общения Украины с Россией, это наше общение со странами альянса", – сказал Зеленский.

Президент считает, что относительно членства в НАТО Украина "в некоторых вопросах" сама виновата.

"Вопрос НАТО — вопрос безопасности. Мы 13 лет используем это как политический вопрос: изменения в Конституцию — и мы уже в НАТО, и когда мы там будем... Мы давим, и мне кажется, давили раньше неправильно, неконкретно, а просто показывали, что есть такая адженда. И мне кажется, что многие страны поняли, что Украину можно держать на расстоянии: ну ладно, молодцы, еще немного, еще пару реформ, еще что-то. А нам нужна поддержка сейчас, у нас война", – сказал Зеленский.

По его словам, это важные месседжи, которые получила от Украины Америка.

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Вадим Ребрина

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