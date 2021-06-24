Зеленский о ПДЧ в НАТО: Раньше мы давили неправильно, неконкретно
Президент Владимир Зеленский считает, что раньше Украина "неправильно и неконкретно" добивалась от членов НАТО предоставления ей Плана действий по членству в альянсе, что дало им возможность "держать Украину на расстоянии". Об этом он сказал в интервью телеканалу 1+1.
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Об обсуждении темы членства Украины в НАТО на встрече президентом США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина Зеленский сказал: "Относительно НАТО уверен, что обсудили, уверен, что, действительно, одним мазком. Уверен, что Путин получил информацию, что завтра или послезавтра вряд ли Украина получит ПДЧ. Я думаю, что ему никто ничего не обещал. Уверен, что и он тоже ничего не обещал".
Президент считает позитивным то, что Байден и Путин встретились.
"Позитивно то, что точно никто никому не продавал Украину. Я уверен", – сказал он.
По его мнению, Россия показывает, что вопрос Украины не на повестке дня, когда говорят "большие державы".
"Я считаю, что вопрос ПДЧ — не вопрос общения Украины с Россией, это наше общение со странами альянса", – сказал Зеленский.
Президент считает, что относительно членства в НАТО Украина "в некоторых вопросах" сама виновата.
"Вопрос НАТО — вопрос безопасности. Мы 13 лет используем это как политический вопрос: изменения в Конституцию — и мы уже в НАТО, и когда мы там будем... Мы давим, и мне кажется, давили раньше неправильно, неконкретно, а просто показывали, что есть такая адженда. И мне кажется, что многие страны поняли, что Украину можно держать на расстоянии: ну ладно, молодцы, еще немного, еще пару реформ, еще что-то. А нам нужна поддержка сейчас, у нас война", – сказал Зеленский.
По его словам, это важные месседжи, которые получила от Украины Америка.
- В конце весны 2021 года Зеленский "заочно" раскритиковал НАТО и рассказал о плане обеспечения безопасности Украины.
- 16 июня прошла встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Байден заявил, что через шесть месяцев станет ясно, смогут ли США и Россия сотрудничать
- Путин на пресс-конференции после встречи сказал, что тема Украины обсуждалась, вопрос возможного вступления Украины в НАТО "затрагивался мазком".
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