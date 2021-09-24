Два дня до выборов в Германии. Социал-демократы идут вровень с партией Меркель – опрос

Если бы парламентские выборы в Германии прошли сегодня, на них лидировала бы Социал-демократическая партия с ее кандидатом в канцлеры Олафом Шольцем. У нее 25% поддержки избирателей, свидетельствуют данные опроса группы Wahlen для ZDF.heute.

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Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, который возглавляет Армин Лашет, преемник действующего канцлера Ангелы Меркель, по данным из опроса может рассчитывать на 23% голосов.

У партии Союз 90/Зеленые есть 16,5% поддержки, Свободной демократической партии Германии – 11%, ультраправой Альтернативы для Германии – 10%. У партии Левая – только 6%.

Каждая из остальных партий не набирает и 3% голосов; чтобы попасть в немецкий парламент, необходимо преодолеть 5% проходного барьера.

Кроме того, 35% опрошенных еще не уверены, хотят ли они вообще идти голосовать, и если да, то за кого.

Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября. На них впервые с 2005 года партию ХДС будет возглавлять не Меркель.

В августе 2021 года сообщалось, что депутаты, чиновники, а также стратеги партии Меркель связывают падение рейтингов со "слабой" кандидатурой Лашета на пост нового главы правительства.

ХДС начал терять поддержку избирателей после наводнений и неудачной реакции на них нового лидера партии в лице Лашета.

29 августа стало известно, что СДП обходит по популярности блок ХДС/ХСС.

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Елизавета Кумбер

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