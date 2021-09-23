Что-то заподозрили. Кандидат в преемницы Меркель обвинила Путина в газовом шантаже Европы

Взлет цен на газ в Европе кандидат в канцлеры Германии от партии Союз 90/Зеленые Анналена Бербок связывает с газопроводом Северный поток-2, который Россия хочет запустить как можно скорее – и потому использует газовые поставки как средство шантажа перед холодным сезоном. Ее заявление приводит Deutsche Welle со ссылкой на RND.

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Политик уверена, что Кремль "сдерживает поставки природного газа в Европу", и причины этого "очевидны", считает она.

"Режим Путина стремится усилить политическое давление, чтобы быстрее получить оставшиеся разрешения для СП-2 и ввести его в эксплуатацию", – сказала Бербок.

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Кандидат в преемницы Ангелы Меркель призвала Берлин "принять решительные меры" и "призвать РФ выполнять свои обязательства" по объему поставок газа по существующим газопроводам.

СПРАВКА. Подозрения в шантаже со стороны Газпрома связаны с тем, что в последние месяцы газовый монополист РФ распродавал запасы из еврохранилищ, и при этом не бронировал дополнительный . Подозрения в шантаже со стороны Газпрома связаны с тем, что в последние месяцы газовый монополист РФ распродавал запасы из еврохранилищ, и при этом не бронировал дополнительный транзит через Украину и Польшу поверх тех объемов, которые прописаны в долгосрочных контрактах. Из-за этого к началу отопительного сезона в ЕС уровень заполнения газохранилищ – на небывало низком уровне, а цены на газ в Европе резко выросли . В Европарламенте заподозрили Газпром в нечистой игре, но Берлин сознательных манипуляций РФ рынком газа не видит.

Представитель "зеленых" посетовала, что правительство ФРГ продвигало строительство газопровода "вопреки всем сомнениям, предупреждениям и опасениям – и теперь расплачивается за это".

"Германия оказалась в ситуации шантажа, о котором часто предостерегали", – подчеркнула Бербок.

Она призвала власти вывести в национальный приоритет быстрый переход на возобновляемые источники энергии и создание газовых резервов.

Евгений Пилипенко

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