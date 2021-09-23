Что-то заподозрили. Кандидат в преемницы Меркель обвинила Путина в газовом шантаже Европы
Взлет цен на газ в Европе кандидат в канцлеры Германии от партии Союз 90/Зеленые Анналена Бербок связывает с газопроводом Северный поток-2, который Россия хочет запустить как можно скорее – и потому использует газовые поставки как средство шантажа перед холодным сезоном. Ее заявление приводит Deutsche Welle со ссылкой на RND.
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Политик уверена, что Кремль "сдерживает поставки природного газа в Европу", и причины этого "очевидны", считает она.
"Режим Путина стремится усилить политическое давление, чтобы быстрее получить оставшиеся разрешения для СП-2 и ввести его в эксплуатацию", – сказала Бербок.
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Кандидат в преемницы Ангелы Меркель призвала Берлин "принять решительные меры" и "призвать РФ выполнять свои обязательства" по объему поставок газа по существующим газопроводам.
Представитель "зеленых" посетовала, что правительство ФРГ продвигало строительство газопровода "вопреки всем сомнениям, предупреждениям и опасениям – и теперь расплачивается за это".
"Германия оказалась в ситуации шантажа, о котором часто предостерегали", – подчеркнула Бербок.
Она призвала власти вывести в национальный приоритет быстрый переход на возобновляемые источники энергии и создание газовых резервов.
- Весной 2021-го США решили не вводить санкции против оператора СП-2 Nord Stream 2 AG ради отношений с Германией.
- Президент США Байден объяснил, что на тот момент проект был уже почти завершен. По его договоренности с канцлером Меркель, РФ не должна использовать энергетику как оружие против соседей – за это ей обещают санкции.
- Президент Зеленский упрекал глав США и ФРГ в отсутствии конкретных шагов по противодействию угрозам СП-2.
- Bloomberg сообщил в начале сентября, что газ по СП-2 может пойти в октябре, а 10 сентября Газпром заявил о завершении строительства газопровода.
- В ночь на 23 сентября в Конгрессе США одобрили санкции против СП-2.
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