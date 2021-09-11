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Ермак: Россия уже использует Северный поток-2 как оружие против Украины

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2021, 10:56
Ермак: Россия уже использует Северный поток-2 как оружие против Украины - Фото
Андрей Ермак (Фото – скриншот из видео Victor Pinchuk Foundation, Youtube)

Россия уже использует Северный поток-2 как оружие против Украины. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на конференции YES Brainstorming сегодня, 11 сентября 2021 года.

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"Уже сегодня можно говорить, что Россия начала использовать Nord Stream как оружие против Украины", – заявил Ермак.

Ермак привел данные биржи IC Future, по которым в ходе торгов цена октябрьского фьючерса на газ по индексу TTF превысила $700 за 1000 кубометров. На максимуме цена мегаватт-часа достигала 57,25 евро.

По словам Ермака, Украина работает с США, с Европой и Германией, чтобы получить реальный правовой механизм гарантий на случай использования Россией Северного потока-2 против Украины.

Ермак подчеркнул, что и во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев, и, особенно, во время визита президента Владимира Зеленского в США, Украина услышала о конкретных шагах, которые будут предприняты в случае опасности для Украины. В то же время Украина ждет, что эти меры будут зафиксированы на бумаге, поскольку, учитывая опыт Будапештского меморандума, Украина вынуждена верить не словам, а реальным шагам.

  • 6 сентября оператор проекта Nord Stream 2 AG заявил, что в Балтийском море осуществлена сварка последней трубы Северного потока-2. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что на проект "идет фронтальная атака", но его строительство завершится через несколько дней. Глава Нафтогаза Юрий Витренко считает, что США и Германия все еще могут остановить запуск Северного потока-2. По данным Bloomberg, газ из РФ в Германию по трубопроводу Северный поток-2 может пойти с 1 октября.
  • 7 сентября Оператор ГТС Украины сообщил, что Газпром отказался бронировать дополнительные транзитные мощности, что приведет к сокращению транзита газа в Европу.
  • 9 сентября Россия и Германия начали консультации по транзиту газа через Украину после 2024 года.
  • Вчера, 10 сентября, Газпром заявил о завершении строительства Северного потока-2.

Читайте также: Заявление Украины и США: Северный поток-2 – угроза для Европы. У Путина уже отреагировали

Денис Юдин
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