Ермак: Россия уже использует Северный поток-2 как оружие против Украины

Россия уже использует Северный поток-2 как оружие против Украины. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на конференции YES Brainstorming сегодня, 11 сентября 2021 года.

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"Уже сегодня можно говорить, что Россия начала использовать Nord Stream как оружие против Украины", – заявил Ермак.

Ермак привел данные биржи IC Future, по которым в ходе торгов цена октябрьского фьючерса на газ по индексу TTF превысила $700 за 1000 кубометров. На максимуме цена мегаватт-часа достигала 57,25 евро.

По словам Ермака, Украина работает с США, с Европой и Германией, чтобы получить реальный правовой механизм гарантий на случай использования Россией Северного потока-2 против Украины.

Ермак подчеркнул, что и во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев, и, особенно, во время визита президента Владимира Зеленского в США, Украина услышала о конкретных шагах, которые будут предприняты в случае опасности для Украины. В то же время Украина ждет, что эти меры будут зафиксированы на бумаге, поскольку, учитывая опыт Будапештского меморандума, Украина вынуждена верить не словам, а реальным шагам.

6 сентября оператор проекта Nord Stream 2 AG заявил, что в Балтийском море осуществлена сварка последней трубы Северного потока-2. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что на проект "идет фронтальная атака", но его строительство завершится через несколько дней. Глава Нафтогаза Юрий Витренко считает, что США и Германия все еще могут остановить запуск Северного потока-2. По данным Bloomberg, газ из РФ в Германию по трубопроводу Северный поток-2 может пойти с 1 октября.

7 сентября Оператор ГТС Украины сообщил, что Газпром отказался бронировать дополнительные транзитные мощности, что приведет к сокращению транзита газа в Европу.

9 сентября Россия и Германия начали консультации по транзиту газа через Украину после 2024 года.

Вчера, 10 сентября, Газпром заявил о завершении строительства Северного потока-2.

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Денис Юдин

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