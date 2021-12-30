Северный поток-2 могут не запустить из-за угроз Украине – вице-канцлер Германии

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что допускает возможность остановки проекта Северный поток–2 в зависимости от ситуации на границе Украины. Он сказал это вечером 29 декабря в передаче heute journal немецкого телеканала ZDF.

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Правительство ФРГ не намерено вмешиваться в вопрос об утверждении газопровода СП–2, это должно оставаться в юридической плоскости, считает Хабек. "Мы правовое государство, и разрешения выдаются в соответствии с законом", – сказал он.

При этом он не исключил, что проект может быть остановлен в контексте санкционного сдерживания России в зависимости от развития ситуации вокруг Украины.

"Глядя на ситуацию на востоке Украины и наращивание там российских войск, придется принимать политические решения: какие санкции могут быть применены в случае возникновения нового острого конфликта", – сказал вице-канцлер.

18 декабря Роберт Хабек назвал строительство газопровода СП-2 геополитической ошибкой.

27 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕС приготовил масштабные санкции, которые будут введены в отношении России, если Кремль решит расширить агрессию против Украины.

Сегодня, 30 декабря, президент США Джо Байден планирует провести телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным.

Сергей Бережной

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