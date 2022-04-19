Если бы мы получили доступ ко всему оружию, в котором нуждаемся, которое есть у наших партнеров и какое сопоставимо с оружием, которое использует Россия, мы бы уже завершили эту войну. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский по итогам 55-го дня войны.

"То, как крепко держатся наши Вооруженные Силы, как смело защищается весь наш народ, демонстрирует, что все же в глобальных рейтингах украинская армия уже давно заслуживает быть выше российской", – сказал президент.

Преимущество украинских военных в тактике и мудрости вполне очевидно, сказал Зеленский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.