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Зеленский: Если бы мы получили оружие, в котором нуждаемся – мы бы уже завершили эту войну видео

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 22:47
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Если бы мы получили доступ ко всему оружию, в котором нуждаемся, которое есть у наших партнеров и какое сопоставимо с оружием, которое использует Россия, мы бы уже завершили эту войну. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский по итогам 55-го дня войны.  

"То, как крепко держатся наши Вооруженные Силы, как смело защищается весь наш народ, демонстрирует, что все же в глобальных рейтингах украинская армия уже давно заслуживает быть выше российской", – сказал президент.  

Преимущество украинских военных в тактике и мудрости вполне очевидно, сказал Зеленский. 

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Роман Брыль
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