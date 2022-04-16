UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Берлин: Поставка танков и тяжелого вооружения Украине – не вступление Германии в войну

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 11:10
Берлин: Поставка танков и тяжелого вооружения Украине – не вступление Германии в войну - Фото
Марко Бушманн (фото - ЕРА)

По международному праву поставки Украине танков и другого тяжелого вооружения из Германии не означают ее вступление в войну против России. Об этом заявил Welt am Sonntag министр юстиции ФРГ Марко Бушманн.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он подчеркнул, что Украина ведет законную оборонительную войну против оккупантов.

"Поэтому, если они осуществляют свое законное право на самооборону, поддержка их путем поставок оружия не может привести к тому, что мы станем участником войны", – сказал он, добавив, что это не только его личное мнение, но и мнение федерального правительства.

Читайте также: Германия выделит Украине более 1 млрд евро на военную помощь 

Относительно обвинения президента США Джо Байдена в адрес России о геноциде украинского народа министр сказал: "Нет никаких сомнений, что отвратительные и ужасные преступления совершаются российскими солдатами".

Бушманн добавил, однако, что для того, чтобы геноцид был юридически доказан, должно существовать намерение уничтожить, полностью или частично, национальную, расовую, религиозную или этническую группу как таковую, а он пока не может сказать, были ли этому какие-либо доказательства.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия война оружие поддержка вооружение военная помощь Марко Бушманн
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 