Берлин: Поставка танков и тяжелого вооружения Украине – не вступление Германии в войну
По международному праву поставки Украине танков и другого тяжелого вооружения из Германии не означают ее вступление в войну против России. Об этом заявил Welt am Sonntag министр юстиции ФРГ Марко Бушманн.
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Он подчеркнул, что Украина ведет законную оборонительную войну против оккупантов.
"Поэтому, если они осуществляют свое законное право на самооборону, поддержка их путем поставок оружия не может привести к тому, что мы станем участником войны", – сказал он, добавив, что это не только его личное мнение, но и мнение федерального правительства.
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Относительно обвинения президента США Джо Байдена в адрес России о геноциде украинского народа министр сказал: "Нет никаких сомнений, что отвратительные и ужасные преступления совершаются российскими солдатами".
Бушманн добавил, однако, что для того, чтобы геноцид был юридически доказан, должно существовать намерение уничтожить, полностью или частично, национальную, расовую, религиозную или этническую группу как таковую, а он пока не может сказать, были ли этому какие-либо доказательства.
- Ранее Германия последовательно отказывалась давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокировала поставки Киеву вооружений через НАТО.
- В конце 2021 года посол Германии считала "маловероятным" полномасштабное вторжение РФ в Украину.
- 22 января 2022-го министр обороны ФРГ Ламбрехт заявила, что "поставка оружия на данный момент не поможет разрядить кризис", и предложила взамен мобильный военный госпиталь.
- Глава МИД Кулеба тогда же призывал Берлин прекратить поощрять новое нападение Путина на Украину.
- Ровно за месяц до полномасштабного вторжения министр обороны Латвии заявил, что поведение Германии – "позор: это мнение всей Северной Европы".
- В середине апреля президент Зеленский заявил, что Германия "консервативна и холодна, но поезд тронулся", и добавил, что позиция Германии "меняется в пользу Украины".
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