Берлин: Поставка танков и тяжелого вооружения Украине – не вступление Германии в войну

По международному праву поставки Украине танков и другого тяжелого вооружения из Германии не означают ее вступление в войну против России. Об этом заявил Welt am Sonntag министр юстиции ФРГ Марко Бушманн.

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Он подчеркнул, что Украина ведет законную оборонительную войну против оккупантов.

"Поэтому, если они осуществляют свое законное право на самооборону, поддержка их путем поставок оружия не может привести к тому, что мы станем участником войны", – сказал он, добавив, что это не только его личное мнение, но и мнение федерального правительства.

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Относительно обвинения президента США Джо Байдена в адрес России о геноциде украинского народа министр сказал: "Нет никаких сомнений, что отвратительные и ужасные преступления совершаются российскими солдатами".

Бушманн добавил, однако, что для того, чтобы геноцид был юридически доказан, должно существовать намерение уничтожить, полностью или частично, национальную, расовую, религиозную или этническую группу как таковую, а он пока не может сказать, были ли этому какие-либо доказательства.

Евгений Пилипенко

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