Посол Германии считает "маловероятным" вторжение РФ в Украину, но призывает к бдительности
Немецкий посол Анка Фельдхузен считает маловероятной начало крупномасштабной военной операции России против Украины. Она написала об этом 23 декабря в электронном обращении, которое получили проживающие в Украине граждане ФРГ, сообщает Deutsche Welle.
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"За последние недели мы не видим значительного наращивания войск на границе России с Украиной. Поэтому я считаю маловероятной возможность масштабного нападения со стороны России", – отмечает в письме Фельдхузен.
Посол считает, что Кремль получил и воспринял "правильные сигналы" от европейских политиков.
При этом, подчеркнула посол, Германия относится к действиям России предельно серьезно. Она считает, что правительство ФРГ проявляет "спокойствие, рассудительность и бдительность", и призвала граждан Германии в Украине к тому же.
22 декабря глава МИД Германии Анналена Бербок сказала в интервью, что считает ситуацию на границе Украины и России "критической" и настаивает, что необходимо найти дипломатический путь для предотвращения дальнейшей эскалации.
- В администрации президента США Джо Байдена заявляли, что у них есть договоренность с Германией о закрытии газопровода Северный поток-2, если Россия вторгнется в Украину.
- 13 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Северный поток-2 – это источник давления на Россию.
- 21 декабря канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре заявил президенту России Владимиру Путину о необходимости срочной деэскалации напряженности у границ Украины.
- 22 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в пределах 200 км по периметру Украины Россия дислоцировала уже 122 000 военных.
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