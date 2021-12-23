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Посол Германии считает "маловероятным" вторжение РФ в Украину, но призывает к бдительности

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 12:16
Посол Германии считает
Анка Фельдхузен (Фото - Посольство Германии в Киеве)

Немецкий посол Анка Фельдхузен считает маловероятной начало крупномасштабной военной операции России против Украины. Она написала об этом 23 декабря в электронном обращении, которое получили проживающие в Украине граждане ФРГ, сообщает Deutsche Welle

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"За последние недели мы не видим значительного наращивания войск на границе России с Украиной. Поэтому я считаю маловероятной возможность масштабного нападения со стороны России", – отмечает в письме Фельдхузен.

Посол считает, что Кремль получил и воспринял "правильные сигналы" от европейских политиков.  

При этом, подчеркнула посол, Германия относится к действиям России предельно серьезно. Она считает, что правительство ФРГ проявляет "спокойствие, рассудительность и бдительность", и призвала граждан Германии в Украине к тому же. 

22 декабря глава МИД Германии Анналена Бербок сказала в интервью, что считает ситуацию на границе Украины и России "критической" и настаивает, что необходимо найти дипломатический путь для предотвращения дальнейшей эскалации.

Читайте также: Новый канцлер Германии допускает остановку Северного потока-2 в случае вторжения РФ – FT

Сергей Бережной
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агрессия России Германия посол Германии Анка Фельдхузен
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