Дуда: Кто видел Ирпень, отлично знает, почему на восточном фланге НАТО войска союзников

Президент Польши Анджей Дуда во время поездки в Латвию заявил военнослужащим польского контингента НАТО, что на восточном фланге Альянса они с коллегами из других стран дислоцированы для того, чтобы у России не было соблазна напасть. Его цитирует агентство PAP.

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Дуда извинился, что не приехал на базу НАТО в апреле, так как ездил в Киев по приглашению президента Владимира Зеленского: "И, будучи там, я также ездил в Ирпень и Бородянку, откуда несколькими днями ранее были вытеснены российские войска".

"Тот, кто видел Ирпень, Бородянку, Бучу, Мариуполь и другие места Украины, прекрасно знает, почему сегодня на восточном фланге НАТО находятся войска союзников, и почему наши солдаты служат и в других странах, обеспечивая безопасность других стран и народов, и Альянса в целом. Чтобы никто на нас не напал. Это невыгодно [врагу], это ему не окупится, и так и должно быть", – сказал он.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил там же, что "империя зла не имеет права на возрождение, поэтому поддерживаем Украину".

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Кризис безопасности в Европе показывает, что она не может защитить себя без США, но европейским членам НАТО придется взять на себя больше ответственности за собственную защиту. Об этом на встрече послов Польши заявил министр иностранных дел страны Збигнев Рау.

"Нынешний кризис ясно показывает, что без США Европа не может защитить себя. <...> Польша рассматривает участие США в евробезопасности как фундаментальное условие мира в Европе", – сказал он.

Рау заявил, что "Россия никогда не была и никогда не будет такой сильной, как мы предполагаем, и никогда такой слабой, как мы можем думать".

Дуда о шантаже российского диктатора Путина: "Если боимся его ядерного оружия, то можно сразу всем сдаваться".

В середине июня в ЕС показали, какие страны много обещали, но пока "мало" помогли Украине оружием и деньгами.

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Евгений Пилипенко

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