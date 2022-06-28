Если в стратегии НАТО 2010 года Россия была заявлена как партнер Альянса, то сегодня именно она представляет для блока наибольшую угрозу, особенно на восточном фланге. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает PAP.

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Перед отлетом в Мадрид на саммит НАТО президент Польши сказал, что эта встреча должна "продемонстрировать единство перед лицом агрессии России против Украины, перед лицом всего, что происходит за нашей восточной границей".

Он подчеркнул, что ответ Запада на "трагедии в Буче, в Мариуполе и вчера в Кременчуге", должен быть "жестким и сильным".

Дуда сказал, что "в стратегической концепции НАТО 2010 года Россия называлась партнером, но такой подход давно пора пересмотреть. Сегодня именно Россия представляет наибольшую угрозу для Альянса, особенно для его восточного фланга – стран Балтии, Польши, а также Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, и в этом нет никаких сомнений".

Президент Польши подчеркнул, что этот подход будет отражен в новой стратегии НАТО, которую предполагается утвердить на нынешнем саммите.

Саммит НАТО в Мадриде начнется 28 июня и закончится 30 июня.

23 июня сообщалось, что на саммите в Мадриде НАТО планирует согласовать крупнейшее усиление своей обороны со времен холодной войны из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Сергей Бережной

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