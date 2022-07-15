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Данилов: России не хватает "пушечного мяса", запущен маховик скрытой мобилизации

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 14:10
Данилов: России не хватает
Алексей Данилов (фото - СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил в Twitter о нехватке "пушечного мяса" в армии РФ, из-за чего в России теперь предлагают подписывать контракты заключенным и обещают больше денег.

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"Российскому минубийству (Минобороны РФ. – Ред.) не хватает "пушечного мяса". На России запущен маховик скрытой мобилизации. Денежное довольствие для контрактников увеличено до $4000. Создаются так называемые добровольческие батальоны", – сообщил Данилов.

Секретарь СНБО уверен: то, что станет одной из самых позорных страниц войны, развязанной Россией против Украины, – это привлечение к войне заключенных, осужденных по уголовным статьям.

"Может ли победить свободных армия рабов и преступников?" – добавил Данилов.

  • По данным украинской разведки, российская армия начала набирать наемников на войну против Украины среди заключенных. В планах рекрутеров – найти 10 000 добровольцев.
  • В ГУР считают, что российский диктатор Владимир Путин не будет официально объявлять войну Украине и мобилизацию в РФ в ближайшее время. При этом в России сейчас активнее вербуют наемников ЧВК. 
Оксана Житнюк
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война контракт снбо заключенные агрессия рф Алексей Данилов
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