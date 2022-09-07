Данилов: В РФ ряд регионов выступают против Путина. На первом месте — Татарстан и Чечня

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в ряде регионов России зреет недовольство режимом диктатора Владимира Путина. Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

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По его словам, украинские власти имеют данные соцопросов, проводимых российскими спецслужбами на территории РФ. Из них следует, что в России начинают появляться территории, которые "готовы освобождаться от колониального состояния".

"У нас есть первая, скажем так, десятка этих регионов. Мы понимаем, кто будет, условно говоря, в авангарде всех процессов", — сказал Данилов.

Он заявил, что россияне знают о проблемах в ряде регионов, так как в случае их нарастания это закончится развалом России.

"Причем Украина в этом практически физически не участвует, то, что делает Путин, он сам своими действиями разваливает РФ", — считает секретарь СНБО.

Резюмируя, он подчеркнул, что есть территории, которые не поддерживают режим Путина и их процент растет — на первом месте среди таких находится Татарстан, а на втором — Чечня.

По мнению Данилова, только полная нейтрализация российской агрессии будет означать победу в этой войне.

Он заявил, что граждане России начинают сомневаться в правильности войны с Украиной. Об этом свидетельствует закрытая социология.

Секретарь СНБО отметил, что россияне ведут информационную кампанию против президента Владимира Зеленского.

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Дмитро Гриниченко

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